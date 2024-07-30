Июль прощается с Киевом сильными ветрами: какой погоды ждать в ближайшие дни

Дождей в этот период не прогнозируется

В столице Украины зафиксировались прохлада, облачность и ветры. По словам синоптиков, в ближайшие дни следует ожидать снижения силы последнего природного явления и повышения дневной температуры.

Осадков в течение вторника-четверга не предвидится. Об этом говорят на сайте Meteofor.

Вторник, 30 июля, прогнозируется сильно пасмурным, но сухим. В дневные часы температура воздуха должна прогреться до +22 градусов, а ночью показатели зафиксировались около +15 градусов. В течение суток сила ветра не будет утихать ниже сильных 11-14 м/с.

На следующий день, 31 июля, ожидается переменная облачность. Дождей не предполагается. Воздух днем прогреется до +25 градусов. Ночью он охладится +16 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются с утра и до позднего вечера – свежие 9-10 м/с.

Первый день августа принесет в город также пасмурность, но осадков не будет. В этот день ожидается самая большая дневная температура — +28 градусов. Ночью показатели термометров упадут до 15 градусов. В течение четверга сила ветров будет колебаться от тихих 1 м/с до умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что засухи сменятся наводнениями. Украина также попадает в зону, где увеличится количество осадков.