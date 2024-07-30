Когда можно не прийти в ТЦК, имея повестку: названы четыре случая

Гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах своей неявки в кратчайшие сроки

Законом предусмотрено несколько уважительных причин, согласно которым военнообязанные могут не явиться в Территориальный центр комплектования после получения повестки. Однако каждая из них должна быть документально подтверждена.

Детально об этом рассказали на сайте Министерства обороны Украины. Отмечается, что в случае неприбытия гражданин обязан сообщить ТЦК и СП о причинах в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток.

После этого необходимо прибыть в ТЦК и СП в течение 7 календарных дней.

Так, уважительными причинами считаются:

препятствие стихийного характера;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенный пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника его жены (супруга).

Важно учесть, что каждая из причин неявки должна быть подтверждена документами соответствующих уполномоченных государственных органов, учреждений и организаций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое наказание предусмотрено для военнообязанных, если они откажутся от повестки.