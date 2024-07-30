Не пришел в ТЦК с повесткой на руках из-за болезни: какие подводные камни есть в этом случае

Гражданин обязан сообщить о причинах неявки в трехдневный срок

Военнообязанные украинцы могут не явиться в Территориальный центр комплектования по причине болезни. В таком случае у них должны быть подтверждающие документы о болезни, которые были выданы учреждением здравоохранения государственной или коммунальной формы собственности. Стоит учесть, что документы из частных больниц не подойдут.

Подробно об этом рассказал адвокат Андрей Межирицкий на сайте B2Bconsult. По его словам, согласно ч. 3 ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" болезнь является уважительной причиной неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке (любой).

"При этом, в случае неприбытия гражданин обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения к указанному в повестке территориального центра комплектования и социальной поддержки или любым другим способом с последующим его прибытием в срок, не превышающий семь календарных дней", – объяснил Межирицкий.

Адвокат также добавил, что при любых обстоятельствах, независимо от продолжительности больничного, гражданин должен явиться в ТЦК не позднее 10 дней с даты, определенной в повестке, при условии уведомления о невозможности своевременной явки в течение трех дней.

"Однако поскольку факт уведомления о невозможности явки каким-либо другим способом, кроме личной явки, невозможно подтвердить и зафиксировать, то надлежащим способом исполнения обязанности будет самостоятельная явка к ТЦК и СП в течение семи дней с даты, когда отпали причины, исключающие своевременную явку (т.е. в Вашем случае в течение 7 дней с даты закрытия больничного)", — резюмировал эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие наказание светит военнообязанным, если отказаться от повестки. В ТЦК и СП объяснили, к чему готовиться этим лицам.