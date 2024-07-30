Коли можна не прийти до ТЦК, маючи повістку: названі чотири випадки

Громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини своєї неявки у найкоротші строки

Законом передбачено кілька поважних причин, згідно з якими військовозобов’язані можуть не з’явитися до Територіального центру комплектування після отримання повістки. Однак кожна з них має бути документально підтверджена.

Детально про це розповіли на сайті Міністерства оборони України. Зазначається, що у разі неприбуття громадянин зобов’язаний повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротші строки, але не пізніше за три доби.

Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів.

Так, поважними причинами вважаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

військові дії на відповідній території та їх наслідки чи інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути у визначений пункт та строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) чи близького родича його дружини (чоловіка).

Важливо врахувати, що кожна з причин неявки має бути підтверджена документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке покарання передбачено для військовозобов’язаних, якщо вони відмовляться від повістки.