Отсрочка от мобилизации: названы 10 категорий, которые не смогут получить ее с 1 августа

Сейчас могут мобилизовать мужчин возрастом от 25 до 60 лет

В Украине с мая 2024 года действует новый закон о мобилизации. Им был сокращен список тех, кто имеет право на отсрочку от мобилизации.

Мобилизации во время войны подлежат украинские мужчины возрастом от 25 лет до 60 лет, если у них нет тяжелых заболеваний, бронирования или отсрочки. Категории мужчин, которые не могут получить отсрочку от призыва прописаны в законе №3633-IX.

Кто не имеет права на отсрочку с 1 августа:

студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;

студенты и аспиранты, получающие второе или третье высшее образование;

многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам (если размер задолженности превышает сумму платежей за три месяца, но в случае погашения и своевременной уплаты, отсрочку можно оформить);

лица, которые ухаживают за женой/мужем с инвалидностью III группы;

отцы-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание;

некоторые мужчины, ухаживающие за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других невоеннообязанных трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);

лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица, имеющие статус "ограниченно годный" — такая категория отменена (если ВВК признает мужчину годным);

мужчины, которые при повторном прохождении ВВК были признаны здоровыми (согласно действующему закону, все медицинские заключения ВВК и МСЭК о предоставлении I и II группы инвалидности, которые были выданы лицам после 24 февраля 2022 надо подтвердить, пройдя повторный медосмотр);

неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли подписать контракт на службу в ВСУ, если военнообязанный уже получил повестку. Нюансы этого вопроса разъяснил юрист Дмитрий Франчук.