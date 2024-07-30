Интересно, что интересы Ирана в данном вопросе вступают в прямое противоречие с интересами их союзников – российских террористов.

В кампании вице-президента Камалы Гаррис против экс-президента Дональда Трампа появился неожиданный и не очень желанный союзник. Иран, похоже, использует собственные ресурсы, включая скрытую активность в социальных сетях, чтобы попытаться подорвать кандидатуру Трампа на выборах в США.

Об этом заявил сотрудник Управления директора национальной разведки (ODNI), сообщает CNN. Разведка США зафиксировала попытку Тегерана повлиять на президентские выборы в США, поскольку Иран считает, что победа Трампа усугубит напряженность в отношениях двух стран.

В частности, иранские спецслужбы развернули кампанию через фейковые аккаунты в социальных сетях. В ODNI отметили, что кампания Ирана не является чем-то неожиданным, поскольку еще в 2020 году Тегеран действовал против Трампа, подрывая перспективы его переизбрания. Тегеран не хочет иметь дело с Трампом, когда-то пошедшим на разрыв ядерного соглашения, ухудшение отношений с Ираном и ликвидацию Касема Сулеймани.

Интересно, что интересы Ирана по данному вопросу вступают в прямое противоречие с интересами их союзников – российских террористов. Террористический режим в России, подобно 2020 году, проводит операции в поддержку Трампа, в то же время пытаясь очернить демократов.

Постоянное представительство Ирана при ООН, к которому журналисты обратились за комментарием, заявило, что никак не планирует влиять на выборы в США. Информацию о возможности иранского влияния там объяснили "избирательной кампанией".

"Значительная часть таких обвинений характеризуется психологическими операциями, которые должны искусственно активизировать избирательные кампании", – сказали в постпредстве.

Ранее "Телеграф" писал, что в США получили информацию о том, что Иран готовил покушение на Дональда Трампа. В Тегеране эту информацию поспешили опровергнуть.

Между тем внезапная замена действующего президента Джозефа Байдена на вице-президента Камала Гарриса, как кандидата на президентских выборах в США, стала шоком и ударом для многих представителей путинской элиты. Представители верхушки российских террористов, следящих за отношениями между Москвой и западными странами, связывают многие надежды с экс-президентом Дональдом Трампом.