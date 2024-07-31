Об этом мало кто знает: почему электрички в СССР красили в зеленый цвет

Этому есть несколько объяснений

В Советском Союзе автомобили поражали разнообразием цветов: от ярко-желтого до насыщенного фиолетового. Однако с поездами и электричками была совсем другая история.

Как правило, этот транспорт ассоциируется с зеленым цветом, даже если не застали времен СССР. Но именно из той эпохи происходит это представление о железнодорожном транспорте, окрашенном именно зеленой краской. "Телеграф" разбирался, почему именно ею красили поезда и электрички в зеленый цвет. Оказывается, по этому поводу существуют несколько теорий.

Еще во времена Российской империи железнодорожные вагоны раскрашивались в разные цвета, и каждый цвет соответствовал классу. В частности, первый класс с комфортабельными купе был синим, средние по цене и комфорту вагоны покрывали желтым цветом, а эконом был зеленым.

После образования СССР власти страны провозгласили курс на устранение классового неравенства. Услуги по перевозке железнодорожным транспортом стали предоставлять по максимально доступным ценам. Гражданам передвигаться предложено было только в эконом-вагонах и поэтому все вагоны были зеленого цвета.

Есть еще одна теория появления такой расцветки. Во времена Второй мировой войны возникла необходимость маскировать транспорт и поэтому стены вагона раскрашивали в зеленый цвет, а крышу – в серый. Считалось, что так они будут незаметны среди растительности и их трудно будет рассмотреть с самолета.

Эта теория вызывает сомнения, ведь половину года на большинстве территории СССР не было никакой зелени. Да и железнодорожный транспорт при движении очень сильно шумит, чем снижает маскировочную способность.

Существует еще одно, самое простое объяснение. Все дело в том, что в СССР произвели слишком много зеленой краски и ею красили все, что возможно.

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