До окончания сезона еще есть время: сколько действует жилищная субсидия

Субсидия считается в каждом случае индивидуально

Подать документы на субсидию можно как онлайн, так и лично придя в Пенсионный фонд. Если это сделать с 1 августа, субсидию назначат именно с этого месяца.

Как отмечалось в сообщении Пенсионного фонда, в этот неотапливаемый период большинство получателей имеют автоматическое переназначение субсидии до 30 апреля 2025 года. Исключением являются определенные категории населения среди которых арендаторы, ВПЛ, те кому приобрела начисленная нулевая субсидия на предыдущий срок. Также те получатели, у которых изменились данные об имущественном положении или составе домохозяйства, должны об этом сообщить в ПФУ.

При повторной или первой подаче документов необходимо предоставить декларацию о доходах и расходах, заявлении, а также дополнительные документы при необходимости, например справку ВПЛ, копию договора аренды жилья, копию о договоре реструктуризации долга, если такой есть и т.д.

Следует заметить, что выплата субсидии происходит в следующий месяц за предыдущий. При подаче документов в августе выплату Вы получите уже в сентябре. Пенсионный фонд автоматически адаптирует размер субсидии при изменениях тарифов.

Что касается субсидии, которая предоставляется на приобретение топлива для печей, угля, дров и т.п. такая субсидия выплачивается один раз в год. Документы заявители также могут подать в Пенсионный фонд лично, онлайн или по почте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно проверить предоставление субсидии. Для этого есть специальный раздел на портале Пенсионного фонда.