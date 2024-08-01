Стало известно, почему НАБУ пришло с обысками к застройщице Молчановой

Молчанова назвала себя пострадавшей стороной

У соучредительницы компании Stolitsa Group Владиславы Молчановой Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски. Ведь она проходит фигурантом по делу рынка "Столичный".

Об этом пишет ZN.UA, опираясь на источники в антикоррупционных органах. В то же время, по состоянию на 1 августа официально эту информацию в НАБУ еще не подтвердили.

Напомним, что в 2020 году предприниматели рынка "Столичный" обвинили владелицу Stolitsa Grouр Молчанову в попытке рейдерского захвата. Тогда бенефициар Александр Стельмах заявил, что компании аффилированной с Молчановой инвесторы перечислили 34 млн долларов для строительства рынка. Однако дивидендов в размере 3 млн долларов в год так и не получили.

По словам Стельмаха, анализом аудита были подтверждены факты злоупотребления и просто банальной кражи, после чего предыдущее руководство рынка согласилось уйти в отставку. Тогда сотрудники "РСХП "Столичный"" заявили, что Молчанова с помощью "черного" нотариуса переоформила компанию, которой принадлежит рынок.

В то же время Молчанова называла себя пострадавшей стороной по этому делу и утверждала, что "нас просто бросили".

Заместитель гендиректора предприятия Дмитрий Долгушевский добавил, что Молчанова с 2011 по 2019 год через своего директора Алексея Чумака фактически самостоятельно управляла рынком "Столичный", хотя и являлась лишь миноритарным акционером предприятия. Именно за этот период Стельмах не получил дивидендов.

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