В киевском лицее собрались ремонтировать укрытие за миллионы гривен

Поиски подрядчика уже стартовали

В Киеве собираются провести капитальный ремонт простейшего укрытия в лицее №293 Деснянского района столицы. На эти нужны из бюджета собираются потратить практически 6 миллионов гривен.

Ремонтные работы планируют завершить до середины октября 2024 года. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Коммунальное учреждение УВК "Специализированная школа I-II ступеней с углубленным изучением естественных наук — лицей № 293" Деснянского района города Киева планирует провести капитальный ремонт своего же укрытия.

Согласно тендерной документации, работы будут проводиться по улице Милославская, 7 и на эти нужды необходимо потратить 5 миллионов 968 тысяч 685 гривен.

Подрядчика для выполнения работ планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 9 августа.

Согласно опубликованной технической документации в укрытии лицея планируют заменить пол и устелить его полиуретановой плиткой, установить в помещении перегородки, выровнять и покрасить стены, а также привести в порядок потолок и установить новые двери.

Работы также предполагают замену проводки и сантехники, модернизацию освещения, монтаж вентиляции и сигнализатора загазованности.

Укрытие будет инклюзивным — здесь оборудуют пандус, на полу установят бесшумный звуковой маяк для слепых Mobilis.

Спуск в подвал и вход в укрытие также будут отремонтированы и приведены в надлежащий вид.

Стоимость работ составляет 5 миллионов 968 тысяч 685 гривен.

Напомним, в Киеве на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе коммунальщики планируют "реанимировать" обмелевшее озеро Синее. В июне 2024 года КП "Плесо" объявило очередной тендер на расчистку водоема, но торги уже в шестой раз не состоялись. Каждый раз предложения участников отклоняются по разным причинам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине собираются модернизировать систему оповещения и только на проектную документацию потратят миллионы. Работы должны быть завершены до конца 2024 года.