Отказаться от повестки и не платить штраф? Юрист рассказывает, возможно ли это

Таких случаев несколько

В Украине во время всеобщей мобилизации вручают повестки для тех, кто подлежит призыву. Для лиц, отказывающихся от этого документа предусмотрено определенное наказание. Однако от повестки возможно отказаться без правовых последствий.

Юристы рассказали, в каких случаях это возможно. Они отмечают, что отказаться от повестки без каких-либо негативных юридических последствий могут лица, исключенные из военного учета. Все дело в том, что у них нет никакой юридической и правовой связи с ТЦК.

Также отказаться от повестки можно в следующих случаях:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-либо другому);

повестку вручает не уполномоченное на это лицо;

на повестке нет печати ТЦК/подписи его руководителя.

Отметим, что повестка — это вызов военнообязанного в военкомат с целью выполнения правил военного учета, чаще всего, с целью постановки на военный учет, обновления учетных данных, прохождение ВЛК и определение уровня пригодности к военной службе.

Если же человек уверен, что полностью выполнил правила военного учета, недавно обновил учетные данные, то оснований для вручения повестки нет. В этом случае необходимо сообщить представителям ТЦК и СП, что с момента последнего визита в ТЦК и СП учетные данные не изменились и есть действующая отсрочка.

Ранее мы рассказывали, какое наказание грозит за игнорирование повестки. Также "Телеграф" писал, в каких ситуациях перестанут их раздавать.