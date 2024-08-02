Путин хотел получить его любой ценой: что известно о киллере, которого выменяла Россия

Германия долго не соглашалась на его обмен

В четверг, 1 августа, между странами Запада и Россией произошел масштабный обмен заключенными. Он стал самым большим со времен холодной войны.

Для российского диктатора Владимира Путина самым ценным человеком, которого удалось освободить, стал Вадим Красиков. Такое мнение высказал российский, а теперь украинский юрист Илья Новиков, пишет "Радио Свобода"

"Этот обмен стал возможен только потому, что Путин любой ценой хотел получить этого киллера, Красикова. Он, скорее всего, ценен для Путина, не как человек, а как пример. Это означает, что любой бандит,"титушка", которого попытаются вербовать, чтобы убить кого-то для Путина в Европе или в США, или в Украине, он теперь точно будет знать, что безвыходных ситуаций не бывает, даже если его поймают, даже если осудят пожизненно — родина слышит, родина знает, как говорят. Для них это теперь будет аргументом, что – не бойтесь, в случае чего там "порешают за вас", – заявил Новиков.

В свою очередь российский журналист Александр Невзоров сообщил, что Красикова доставили на обмен в наручниках и пуленепробиваемом шлеме. По его словам, Германия долго не соглашалась на его обмен, прокуратура была категорически против, однако никто другой Путина не интересовал, и пришлось уступить.

"Находясь в тюрьме, Красиков был вполне уверен, что Путин его "вытащит". BILD пишет, что Красиков мог принимать непосредственное участие в убийстве Анатолия Собчака, был личным охранником Путина и вообще "много знает" и "очень нужен". После задержания в Германии Красиков отказался идти на любой контакт со следствием и однажды сказал охраннику: "Российская Федерация не оставит меня гнить в тюрьме", — написал Невзоров.

Кто такой Красиков

Вадим Красиков – российский киллер, приговоренный в Берлине к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Он был застрелен в берлинском парке Кляйнер-Тиргартен 23 августа 2019 года. Суд установил, что россиянин действовал по заказу Москвы и назвал это преступление актом государственного терроризма.

Красиков родился 10 августа 1965 года в деревне Кенестобе Казахской ССР, служил в войсках специального назначения, жил в Иркутске и Москве, был дважды женат, у него трое детей. Ветеран афганской войны.

Он – офицер русских спецслужб. Действовал под именем Вадим Соколов. По данным The Wall Street Journal, западные разведки предполагают, что Красиков был телохранителем Путина, предположительно их связи уходят к тому времени, когда Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Они вместе посещали стрельбище.

Вадим Красиков

Как известно, российский диктатор Владимир Путин встретил возле трапа самолета вернувшихся после обмена россиян. В частности, он обнял Красикова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто именно вышел на свободу в ходе обмена. Россия обменяла политических заключенных на шпионов и убийцу.