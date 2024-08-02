Самолет с освобожденными прибыл поздно ночью

В четверг, 1 августа, примерно за 20 минут до полуночи, на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном приземлился самолет с гражданами США, освобожденными в процессе обмена с Россией. Их встретили президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и родные.

В частности, в США прибыли репортер Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морской пехотинец США Пол Вилан и российско-американская журналистка Алсу Курмашева, пишет CNN. Вилан, первым вышедший из самолета, отдал честь перед тем, как пожать руку лидерам США, за ним последовал Гершкович, обнявший и Харрис, и Байдена, прежде чем обнять своих взволнованных родителей. Курмашева бросилась в объятия мужа и дочерей после приветствия Харрис и Байдена.

Гершкович обратился к СМИ, собравшимся на полосе. Он сказал своим коллегам из Wall Street Journal слова, которые они ожидали услышать больше года: "Я дома".

Байден наблюдал за эмоциональными семейными встречами, а затем снял свою шпильку и положил ее на лацкан Витана. Харрис в это время просто наблюдала.

"Это замечательное ощущение. Я был абсолютно убежден, что мы сможем это сделать. Я имел в виду, когда сказал, что альянсы имеют значение. Они активизировались и рискнули ради нас, и это имело большое значение", — сказал Байден журналистам, имея в виду значительные дипломатические усилия, приведшие к обмену.

Следует отметить, что этот обмен между Востоком и Западом стал самым большим со времен холодной войны. В общей сложности 10 россиян, в том числе двое несовершеннолетних, были обменены на 16 западных граждан и россиян, заключенных в России.

Как известно, российский диктатор Владимир Путин встретил возле трапа самолета вернувшихся после обмена россиян. В частности, он обнял Вадима Красикова, застрелившего в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто именно вышел на свободу в ходе обмена. Россия обменяла политических заключенных на шпионов и убийцу.