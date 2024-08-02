Без жары, но с неприятным сюрпризом: какую погоду ожидать на выходных в Украине

Зонтик лучше не забывать

В первые выходные августа Украину накроют дожди с грозами и умеренная среднесуточная температура, которая будет колебаться в пределах +22-32°С. На Центральную Европу, в частности, и на нашу страну, надвигается три антициклона — Julian, Halil и без названия.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, дожди и грозы ожидаются все выходные, однако в субботу, 3 августа, они накроют не все области.

"Над центральной частью Европы разляжется антициклон Julian, над Черным морем – антициклон Halil (см. карту внизу), а между ними присоседится небольшой циклончик даже без имени (обозначается циклон буквой Т, что означает низкое атмосферное давление, соответственно Н – высокий, антициклон)", — объясняет Диденко.

Прогноз погоды на 3 августа.

В западных областях Украины, на севере (кроме Сумской области), в Винницкой и Одесской областях ожидаются дожди с грозами. В то же время после обеда локальные осадки возможны на Черкасщине, Полтавщине, местами в Днепре.

Южные и восточные регионы будут под влиянием антициклона Halil, который протянется от Черного моря, то есть будет сухо и солнечно.

Днем 3 августа температура воздуха на западе и северо-западе Украины будет +19+23°С. На севере до +25 °С, а в центральных областях будет более жарко до +31 °С. На востоке и юге солнце пригреет до +33°С.

Прогноз погоды 4 августа

В воскресенье, 4 августа, ночью дожди с грозами ожидаются практически по всей территории Украины, однако уже днем на западе и севере они прекратятся. В то же время, центральные, восточные и южные области локально будут с осадками.

В дождливую погоду жара спадет, поэтому в день отметка термометра будет колебаться от +24 °С до +26 °С.

Дождевой и прохладной погоде, по словам Диденко, будут способствовать перепады атмосферного давления, возникающие из-за изменения воздушных масс.

Несмотря на дождевые и умеренно теплые выходные, Укргидрометцентр предупреждает о повышенном уровне пожарной опасности почти по всей территории Украины.

"2-5 августа в Украине, кроме Волынской, Ровенской, Закарпатской, 4-5 августа и Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

В то же время 3-4 августа из-за возможных дождей некоторые области входят в зону опасного гидрологического явления, то есть возможного подтопления или значительного повышения уровня воды.

"На реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,8 м над уровнями, без негативных последствий", — пишет Укргидрометцентр.

Заметим, что на карте отмечен коричневым цветом 3 уровень опасности, а зеленым – изменение гидрологической ситуации без негативных последствий.

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