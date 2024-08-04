Сразу пять подразделений Воздушных сил ВСУ получили почетные наименования: как назвали и почему

Сразу пять подразделений ВСУ получили почетные наименования

В воскресенье, 4 августа, в Украине отмечают День Воздушных сил. По этому поводу сразу пять подразделений ВС ВСУ были присвоены почетные наименования.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил. Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса президента.

"По случаю профессионального праздника и восстановления исторических традиций национального войска, бригадам и полкам Воздушных Сил присвоены почетные наименования", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о:

208-й зенитной ракетной бригаде ВС ВСУ, которая получила почетное наименование "Херсонская";

831-й бригаде тактической авиации ВС ВСУ – почетное наименование "Миргородская";

14-м зенитном ракетном полку ВС ВСУ — почетное наименование "Уманский";

101 отдельном полку связи и радиотехнического обеспечения ВС ВСУ — почетное наименование "Винницкий";

57 отдельном полку связи и радиотехнического обеспечения ВС ВСУ — почетное наименование "имени гетмана Ивана Сулимы".

208-ая, 831-ая бригады, а также 14-й и 101-й полки получили свое название в честь города базирования. 57-й полк носил имя Ивана Сулимы и до этого, однако теперь это наименование стало официальным.

Как сообщалось ранее, за два с половиной года полномасштабной войны в Украине Воздушные силы уничтожили 8 тысяч вражеских воздушных целей. Речь как о ракетах, так и о самолетах и вертолетах.