Відразу п’ять підрозділів Повітряних сил ЗСУ отримали почесні найменування: як назвали і чому

Відразу п’ять підрозділів ЗСУ отримали почесні найменування

У неділю, 4 серпня, в Україні відзначають День Повітряних Сил. З цього приводу одразу п’ять підрозділів ПС ЗСУ було присвоєно почесні найменування.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил. Відповідні укази було оприлюднено на сайті Офісу президента.

"З нагоди професійного свята та відновлення історичних традицій національного війська, бригад і полків Повітряних Сил присвоєно почесні найменування", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про:

208-й зенітній ракетній бригаді ПС ЗСУ, яка отримала почесне найменування "Херсонська";

831-й бригаді тактичної авіації ПС ЗСУ – почесне найменування "Миргородська";

14-му зенітному ракетному полку ПС ЗСУ — почесне найменування "Уманський";

101 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення ПС ЗСУ — почесне найменування "Вінницький";

57 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення ПС ЗСУ — почесне найменування "імені гетьмана Івана Сулими".

208-ма, 831-ша бригади, а також 14-й та 101-й полки отримали свою назву на честь міста базування. 57-й полк мав ім’я Івана Сулими і раніше, проте тепер це найменування стало офіційним.

Як повідомлялося раніше, за два з половиною роки повномасштабної війни в Україні Повітряні сили знищили 8 тисяч ворожих повітряних цілей. Мова як про ракети, так і про літаки та гелікоптери.