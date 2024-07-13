"Это самооборона": в Польше прокомментировали возможность сбивать российские ракеты над Украиной

В Польше изучают этот вопрос

Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, направляющиеся к польской территории. Соответствующее соглашение было подписано 8 июля.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет ВВС. Он добавил, что сейчас это всего лишь идея.

"На данном этапе это всего лишь идея. В нашем соглашении говорится, что мы изучим эту идею", — отметил Сикорский.

Министр подчеркнул, что Польша является прифронтовым государством, а российские ракеты нарушают ее воздушное пространство. Теоретически это предложение будет распространяться на любую ракету, двигающуюся по территории западной Украины в направлении Польши.

"Наша дилемма заключается в следующем. Если мы будем сбивать их только тогда, когда они войдут в наше воздушное пространство, то обломки будут представлять угрозу для наших граждан и нашей собственности. А украинцы говорят: "Пожалуйста, мы не будем возражать, сделайте это в нашем воздушном пространстве, когда им грозит неминуемая опасность вторжения на территорию Польши". По моему мнению, это самооборона, но мы изучаем эту идею", — добавил чиновник.

Сикорский добавил, что это решение никогда не будет единоличным. Польша никогда не примет его самостоятельно.

Добавим, что решение этого вопроса невозможно без одобрения всех членов НАТО. Однако между странами-членами Альянса нет единого мнения.