Для "повышения мотивации": украинским депутатам и чиновникам хотят разрешить выезжать за границу

Один из инициаторов законопроекта Петр Порошенко

Отдельным категориям граждан предлагают предоставить право беспрепятственного выезда за границу во время бронирования. Речь о народных депутатах и чиновниках, судьях и прокурорах, представителях общественных организаций, внесенных в перечень забронированных в связи с получением финансовых грантов от международных партнеров, а также экспертов по вопросам нормативных актов и других, имеющих право на бронирование.

Об этом стало известно с карточки законопроекта №11460, который зарегистрировали на сайте Верховной Рады Украины. Один из инициаторов законопроекта Петр Порошенко, экс-президент Украины, которого недавно снова не выпустили за границу.

Законопроект предлагает разрешить лицам, имеющим бронирование, на время отсрочки, беспрепятственно выезжать за границу при предъявлении документа об отсрочке от призыва или документа о бронировании.

Кроме того, депутаты предлагают предусмотреть, что в период рассмотрения вопроса оформления бронирования во время мобилизации конкретного военнообязанного ТЦК и полиция, а также судебные органы не могут применять меры воздействия и ограничения, предусмотренные этим и другими законами Украины.

При этом такие лица не подлежат мобилизации при рассмотрении вопроса оформления бронирования от призыва на военную службу во время мобилизации.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, как предприятию забронировать работника в "Дие". Статус можно получить через несколько часов.