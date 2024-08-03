Студентов с отсрочкой не выпустят за границу? Денисова поделилась деталями

Для выезда за границу с собой необходимо иметь список документов

Во время военного положения право на отсрочку имеют студенты в случае, если они учатся на дневной или дуальной форме обучения. Однако ее получение не означает, что он может уехать за границу.

Об этом рассказала голова правления Общественной организации "Украинский центр защиты прав людей" Людмила Денисова. Она добавила, что правительством изменены правила пересечения государственной границы для мужчин-студентов.

Людмила Денисова отметила, что во время военного положения за границу могут выезжать студенты в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся в высших учебных заведениях государственной или коммунальной формы собственности на дневной форме обучения.

"Если на бакалаврате – то независимо, по какой специальности, если на магистратуре – то только медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления", — добавила она.

Денисова рассказала, что студент также должен участвовать в программе образовательной академической мобильности. При этом студенты, участвующие в ней, могут непрерывно находиться за границей только на срок одного учебного семестра.

При пересечении границы студент должен иметь при себе такие подтверждающие документы:

обязательную справку от высшего образования Украины о направлении участника программы образовательной академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении. В ней должна быть указана информация об основах сотрудничества, сроке учебного семестра за рубежом, отсутствия по результатам двух последних семестров негативных оценок и фактов пересдачи зачетов и экзаменов, подтверждение уровня владения соискателем образования на языке преподавания в иностранном учебном заведении;

копию договора академической мобильности;

е-билет студента;

обязательно военно-учетный документ с отметкой об отсрочке от ТЦК и СП;

справку о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период, выдаваемую именно ТЦК и СП.

Ранее "Телеграф" писал, может ли студент "перескочить" в другой университет и не потерять отсрочку. Также мы рассказывали, меняются ли правила отсрочки с 1 августа.