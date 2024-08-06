Пытались замаскировать под туши коров: иностранцы попались на вывозе уклонистов за границу (фото)

Жарко в дороге им точно не было

Двое иностранцев, граждан одной из стран Юго-Западной Азии, пытались вывезти за границу 16 военнообязанных украинцев. Путешествовали с ветерком — в рефрижераторе с тушами коров.

Как сообщает полиция Одесской области, двое 39-летних иностранцев, занимавшихся перевозкой из Украины мясной продукции, организовали незаконную переправку через границу мужчин призывного возраста. Они спрятали 16 уклонистов в рефрижераторе с мясом крупного рогатого скота и пытались вывезти их в Молдову через один из пунктов пропуска.

Каждый мужчина за такую поездку должен был заплатить перевозчикам от 6000 до 8000 долларов. Еще за 2000 евро с каждого они обещали поставить в паспорте украинцев штампы, что они якобы въехали в Молдову на законных основаниях.

Иностранцев задержали. Им сообщили о подозрении по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, а также содействие их совершению советами, указаниями, совершенными в отношении нескольких лиц, по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предполагает от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 10 миллионов гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Закарпатской области 15-летний подросток был задержан во время незаконной переправке уклонистов за границу. Его мать за это получила штраф в размере 1700 гривен.