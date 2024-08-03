На Закарпатье подросток переправлял уклонистов за границу: матери выписали смешной штраф

Женщина на суд не явилась

В Закарпатской области 15-летний подросток был задержан во время незаконной переправке уклонистов за границу. Его мать за это получила штраф в размере 1700 гривен.

Информация об этом обнародована в Едином реестре судебных заседаний. Задержание подростка произошло в ночь с 18 на 19 мая 2024 года, а судебное решение было обнародовано в начале августа.

Отмечается, что суд не смог притянуть к ответственности парня, поскольку тот несовершеннолетний. Поэтому полиция составила протокол на его мать за уклонение от выполнения родительских обязательств и обеспечения необходимых условий воспитания.

Женщина на судебное заседание не явилась и не подавала никаких письменных заявлений и ходатайств. Ее оштрафовали на 1700 гривен, кроме того она должна будет выплатить 605 гривен судебного сбора. Также у матери подростка будет возможность обжаловать решение.

Как сообщалось ранее, в Киеве 14-летний подросток вместе со своей матерью поджигали машины военных по заказу российских кураторов из спецслужб. Как оказалось, они получали задания через телеграм-канал и таким образом пытались получить дополнительный доход и заработать деньги.