ВСУ создают службу сопровождения: когда, как и почему армия сменит коммуникацию с семьями военных

Освобожденные из плена будут помогать семьям

В Вооруженных силах Украины создают единую систему работы с членами семей погибших, пропавших без вести, пленных военнослужащих — службы сопровождения (патронации). Заработает она уже через несколько месяцев.

Об этом заявил начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Кутков на брифинге во вторник, передает корреспондент "Телеграфа".

Сотни звонков в день

По словам спикеров брифинга, несовершенная коммуникация и сопровождение военнослужащих – это самые большие проблемы, которые беспокоят как бойцов, так и членов их семей. Ранее с этими вопросами уже столкнулась 3-я штурмовая бригада ВСУ.

— Наша работа началась еще в 2014 году. Мы создали службу, которая занималась сопровождением раненых, поддержкой семей погибших, организацией захоронений и сообщением о потерях. Почему мы? Потому что в 2014 году армия еще не была такой мощной, как сейчас, — говорит представительница 3-й штурмовой бригады, старший лейтенант Елена Толкачева.

С началом полномасштабной войны 2022 стало очевидно, что действующая система нуждается в существенном расширении.

— У нас уже была определенная структура, но она оказалась недостаточной для обслуживания большого количества раненых и [близких и родных] погибших, с которым нам пришлось столкнуться. Мы осознали, что не можем оставаться просто внештатной структурой, волонтерской организацией или общественным объединением, помогающим раненым и семьям погибших. Мы должны стать частью официальной структуры, поскольку речь идет об обмене информацией, часто секретной, которая не должна выходить за пределы Вооруженных сил, — говорит она.

Представительница 3-й штурмовой бригады, старший лейтенант Елена Толкачева

По словам Алины Карнауховой, представительницы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр", когда военный не отвечает на звонки от родственников, они начинают звонить по телефону командирам и собратьям, реально отвлекая их от службы. Они по сто раз спрашивают: "А как он умер? А где? А почему не унесли тело?"

Поэтому создание отдельного отдела коммуникации позволит снять эту нагрузку с командиров. И это критически важно для поддержания нравственного духа всего подразделения.

Как будет работать и когда?

Начальник Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ Александр Кутков пояснил, что главная цель создания системы — забота о семьях военнослужащих и их общем информировании. А также сопровождение раненых в учреждениях здравоохранения, координация и связь с семьями пленных, пропавших без вести, погибших.

— Соответствующие подразделения будут развернуты в составе уже действующих штатных подразделений гражданско-военного сотрудничества ВСУ, имеющих отдельную структуру и вертикаль на всех уровнях военного управления, — отметил полковник.

Кутков отмечает, что процесс уже запущен.

— Это не просто слова. На днях была издана общая директива министра обороны и главнокомандующего относительно дополнительных организационных мероприятий в Вооруженных силах Украины. Установлены конкретные сроки: до 30 сентября 2024 должны быть созданы соответствующие должности в структуре гражданско-военного сотрудничества, — говорит он.

В ВСУ отметили, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский уже утвердил всю концепцию и дорожную карту.

Система заработает через несколько месяцев

Как говорит Кутков в комментарии "Телеграфу", новая система сопровождения встраивается в действующую структуру ГВС (Гражданско-военное сотрудничество).

— Вся вертикаль построена. В рамках производства системы сопровождения, она внедряется именно в систему ГВС, мы просто увеличиваем количество должностей. К примеру, в боевых бригадах было три, а сейчас мы увеличиваем их до 10 человек. Также строится вся вертикаль от Генерального штаба до отдельных подразделений, — объясняет он.

По его словам, как всегда, будет обеспечена конфиденциальность данных. Вся информация, передаваемая в бригаде, посылается исключительно должностными лицами. Каждый военнослужащий, подписывая контракт, предоставляет свои персональные данные, хранимые командиром воинской части.

Информацию о военнослужащих и членах их семей должностные лица воинской части используют без разглашения.

Также известно, что службы социального сопровождения будут сначала комплектоваться военнослужащими, освобожденными из плена, и военнослужащими, которые из-за ранения или состояния здоровья не могут участвовать в боевых действиях. Ведь именно они лучше всего смогут прокоммуницировать с семьями и сообщить о смерти или ранении.