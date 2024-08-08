Если не восстановиться быстро, есть риск потери команды и возможности помогать детям – гендиректор "Охматдета"

Как выглядит и работает самая большая детская больница Украины через месяц после обстрела

Прошел месяц с тех пор, как российские войска нанесли удар по Национальной детской специализированной больнице Минздрава "Охматдет" в Киеве. Журналисты "Телеграфа" посетили медицинское учреждение, чтобы узнать, как возобновляется его работа после обстрела и почему важно поторопиться с тендером на восстановление крупнейшей в Украине детской больницы.

Фанера вместо окон

Еще 8 июля коридоры лечебных корпусов были засыпаны обломками и битыми стеклами. Сегодня остались только следы повреждений и отсутствие дверей. А вот на балконе взрывная волна буквально изогнула стены.

Разрушенный балкон на одном из этажей больницы

Наталья Петровна, заведующая отделением интенсивной терапии, провела журналистам "Телеграфа" экскурсию по главному реанимационному залу.

Наталья Петровна

Наталья Петровна

— Ракета попала 8 числа, тогда мы эвакуировали больных. 9-го оценивали ситуацию, а 10-11 числа мое отделение переехало в областную больницу. 12 числа мы уже оперировали пациентов на новом месте. Нам дали всего два дня на переезд. Инженеры провели тестирование оборудования и уже в пятницу [12 июля. — Ред.] мы проводили оперативные вмешательства. А после технической экспертизы помещений [Охматдета], подтвердившей их безопасность, мы вернулись сюда, — вспоминает она самые трудные для больницы дни.

Окна в отделении интенсивной терапии пострадали больше всего. Но медики нашли выход.

— Посмотрите, это наше временное решение, — Наталья Петровна показывает на специальные панели из ДСП, покрытые пленкой. — Конечно, это не идеальный вариант, но позволяет соблюдать инфекционный контроль. Это важно для отделения интенсивной терапии.

Окно рядом с детской кроватью

Открыть эти "окна" на проветривание, конечно же, невозможно. Но работает современная вентиляция, обеспечивающая постоянный приток свежего воздуха.

Это яркий пример того, что медлить с ремонтом нельзя.

— Половина больницы пострадала, — признается Наталья Петровна. — Полностью разрушен корпус, где было отделение интенсивной и эфферентной терапии хронических и острых интоксикаций. Там лечили детей с почечной недостаточностью. Также полностью разрушен корпус, где находилось отделение трансплантации костного мозга. Сейчас оно временно размещено на базе другого медучреждения.

Полностью разрушенный корпус

В старом корпусе операционные больше не функционируют: там разбиты наркозные аппараты и вывернуты окна. Однако персонал уже запустил операционные в новом корпусе.

Борьба за жизнь продолжается

Работники больницы рассказывают, что многие пациенты, несмотря на атаку, возвращаются именно в "Охматдет". Наталья Петровна показывает современное оборудование, уже сегодня обеспечивающее жизненно важные функции маленьких пациентов.

— Здесь у нас расположены консоли с инфузоматами, подачей кислорода, мониторами. Мы можем полностью контролировать все показатели пациента. Здесь же — аппараты искусственной вентиляции легких, – показывает врач.

В этом кабинете лежат детки с тяжелым состоянием.

— Вообще-то нам пришлось несколько раз переезжать. Это было непросто, особенно с тяжелобольными детьми. Но мы справились. Сейчас мы разделили территорию на две зоны для старших и младших пациентов. Да нам проще организовать работу в нынешних условиях.

Хотя интересно, что, несмотря на повреждения, больница остается готовой принять больше пациентов в случае необходимости.

— Мы сделали все возможное, чтобы быть готовы к любому сценарию, — уверяет Наталья Петровна. — У нас достаточно оборудования и лекарства. И самое главное — у нас есть команда преданных профессионалов. Никто не останется без помощи.

Главное – не паниковать

— Заведуя таким отделением и работая с такими критическими пациентами, ты не можешь позволить себе потерять самоконтроль или паниковать. Война идет уже не первый год. Мы всегда готовы действовать в соответствии с ситуацией — оказывать ли неотложную помощь или прятаться в укрытие, — говорит Наталья Петровна об эмоциональном состоянии во время воздушных тревог.

По ее словам, "Охматдет" до обстрела был лучшей детской больницей Украины и остается таковой. Здесь уникальное сочетание передового оборудования, современных лабораторий и интеллектуального потенциала врачей.

— Иногда мы ставим диагнозы, которые встречаются только у двадцати или двухсот человек в мире. Для подтверждения столь редких случаев мы используем международную экспертизу, — с гордостью говорит медикиня.

Анна Мачужак, врач-анестезиолог НДСЛ "Охматдет"

— Когда ты выбираешь детскую анестезиологию, это может сделать человек исключительно по зову сердца. Здесь ты действительно спасаешь жизнь. К сожалению, иногда это не удается, но наша главная цель и миссия — бороться за каждого ребенка до последнего, — говорит Анна Мачужак, врач-анестезиолог НДСЛ "Охматдет".

Медики с тяжелыми ранениями спасали детей

Журналисты "Телеграфа" также встретились с генеральным директором больницы Владимиром Жовниром, чтобы узнать о планах возобновления работы "Охматдета" после ракетного удара.

Генеральный директор НДСЛ "Охматдет" Владимир Жовнир

Владимир Аполлинариевич проводит нас своим кабинетом, который также пострадал от обстрела.

— Посмотрите на эти иконы. Они упали на пол при взрыве, но ни одно стекло не разбилось. А флаг Украины так и остался стоять. Это символично, — отмечает директор.

Некоторые из икон в свое время писала одна из сотрудниц больницы

Жолнер объясняет, как удалось избежать жертв среди детей. Врачи и медсестры строго соблюдали правила безопасности. Обязательно были защищены двумя стенами и не покидали детей посреди операции. Медики рисковали своими жизнями, чтобы защитить маленьких пациентов.

— Сейчас у нас пятеро тяжелораненых сотрудников. У кого-то оторвана часть тела. К сожалению, один врач погиб в отделении, где были дети. Еще двое в тяжелом состоянии – заведующая отделением и главная медсестра. Они делали все для безопасности детей. Будь моя воля, я бы наградил каждого, кто был здесь во время взрыва. Ни один не убежал, не испугался.

Фото погибшей в тот роковой день работницы больницы

Директор также поделился личными переживаниями.

— Когда раздался взрыв, моим первым чувством был ужас — не за себя, а за детей. Я боялся увидеть многих погибших. — Рассказывает Владимир Жовнир. — Но произошло удивительное стечение обстоятельств. Все успели скрыться буквально за 30 секунд до взрыва. У меня даже есть фото: на одном дети спокойно сидят, а на следующем уже все в руинах.

Разрушенный корпус НДСЛ "Охматдет"

— Этот корпус еще не работает, тот частично. А вот этот уже практически возобновил работу. Я бы оставил вот эти следы от обстрела на фасаде как напоминание о том, что мы пережили, он показывает разрушения, нанесенные российскими оккупантами.

Быстрое восстановление — приоритет для "Охматдета"

Владимир Жовнир ответил на вопрос "Телеграфа" по поводу скандала, вызванного тендером на восстановление больницы.

— Больница — в большом стрессе. Мы действительно торопимся с восстановлением, но это вынужденная необходимость. Если мы не восстановимся быстро, возникает риск потерять команду и возможность оказывать помощь детям, — убежден он.

По его словам, первоочередная цель — как можно быстрее создать нормальные условия для детей. Персонал хочет, чтобы больница работала не хуже, чем до ракетной атаки. А в идеале – даже лучше.

— Всего было собрано около миллиарда гривен. Приблизительно 300 миллионов поступило непосредственно на счет больницы, еще 370 миллионов — на счет благотворительного фонда, и около 300 миллионов — через платформу United24, — объясняет директор.

На казначейском счету в больнице уже лежит около 300 миллионов гривен. В ближайшее время благотворительный фонд также переведет все собранные им средства.

Директор уверяет в целевом использовании пожертвований. Говорит, что проблема возникла в коммуникации.

Генеральный директор НДСЛ "Охматдет" Владимир Жовнир

— Хочу поблагодарить всех, кто делал донаты и переживает за восстановление больницы. Уверяю, что все собранные средства будут потрачены исключительно на нужды "Охматдета". Министерство здравоохранения формирует наблюдательный совет для обеспечения прозрачности процесса торгов. В нее войдут представители строительных компаний и нашей больницы, – рассказывает Владимир Жовнир.

Сейчас врачи постоянно проводят совещания по восстановлению медучреждения

Директор отметил, что вопросы кандидатуры представителя от больницы обсуждают. Это будет открытый процесс, в котором могут принять участие не только работники заведения, но и все заинтересованные стороны и общественность.