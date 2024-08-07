"Есть политическая воля": в Раде высказались о возможности электронных повесток

Нардеп дал четкий ответ

В Украине идет общая мобилизация и получить повестку военнообязанные мужчины могут по домашним адресам и в общественных местах. Также не прекращаются разговоры, будут ли рассылать электронные повестки — ответил на этот вопрос член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Во время брифинга 6 августа он отметил, что по состоянию на текущий момент отправлять повестки в электронном формате не планируется. По словам Вениславского, пока никаких законодательных инициатив по этому поводу нет, использование электронных средств для вручения повесток не предусмотрено.

"Есть однозначная политическая воля президента, Верховной Рады и исполнительной власти о том, что Резерв+ и любые другие средства электронной коммуникации с гражданами Украины использоваться для вручения повесток не будут. Это первое. Это политическая воля", — отметил нардеп.

Он добавил, что любые новшества должны решаться исключительно на законодательном уровне. На данный момент нет даже инициатив по вводу повесток в электронном виде.

"Никаких законодательных инициатив по этому поводу нет. И на данный момент даже не регистрируются такие инициативы. Поэтому об этом говорить сегодня точно нет никаких оснований. Политическая воля очевидна, юридических оснований нет", — резюмировал Вениславский.

Как писал "Телеграф", он также рассказал, что шанс получить повестку одинаков и у тех военнообязанных, которые обновили свои данные, и у тех, кто не выполнил это требование закона. Только вторым помимо повестки грозит еще и штраф.