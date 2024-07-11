Думал только о ребенке: оперировавший во время обстрела хирург "Охматдета" рассказал о моменте удара и своих ранениях

Медики услышали какие-то взрывы, но продолжали работать

Хирург Олег Голубченко, который в момент, когда российская ракета попала в "Охматдет", делал сложную операцию пятимесячному ребенку, рассказал о моменте удара. Врач получил ранения.

Как это было, он поделился с "Телеграфом": "Не было времени на размышления": хирург "Охматдета" об операции при обстреле и о том, что его поразило

По словам хирурга, это был простой рабочий день. Утром — "пятиминутка", затем врачи разошлись по отделениям. Он взял ребенка в операционную, малышу начали проводить наркоз.

"Операция шла по плану. Через 45 минут после ее начала объявили воздушную тревогу. У нас есть четкие правила: если тревога застает нас во время операции, мы ее завершаем, но новую уже не начинаем. На тот момент мы были примерно на середине. По нашим оценкам, оставалось еще около часа работы", — рассказал Голубченко.

Он добавил, что медики услышали какие-то взрывы, но продолжали работать. Все говорили, что это работает наша ПВО.

"Вдруг послышался свист и следующее, что я помню — я уже на полу. Меня отбросило метров на два-три. Когда я пришел в себя, позвал коллег. "Ярослав, ты жив? Все нормально?" Оказалось, что все — и ассистент, и медсестра — тоже оказались на полу", — рассказал ужасные подробности врач.

Сначала он проверил, все ли в порядке. Анестезиолог Ярослав Иванов сразу перевел ребенка на ручное дыхание, потому что аппарат был поврежден. Малыша быстро осмотрели, казалось, что все нормально. Медики решили спускаться на второй этаж в реанимацию.

"Мы еще не знали, что именно произошло на улице, куда попала ракета… Спустились по лестнице. Везде были обломки кирпича, стекло, полный хаос. В реанимации уже были раненые работники. Мы оказали первую помощь и перевезли всех в приемное отделение. Там ребенка осмотрели, экстубировали (удалили трахеальную трубку, — Ред.), он уже мог дышать самостоятельно. Вскоре приехали коллеги из другой больницы и забрали мальчика, чтобы завершить операцию там. Позже я узнал, что все прошло успешно", — описал ситуацию врач.

Сам хирург также получил ранения – спины, ноги, руки, бедра. Однако в тот момент он думал только о спасении ребенка.

"У меня были ранения спины, ноги, руки, бедра. Была ли контузия — трудно сказать. В тот момент я думал только о том, как спасти ребенка. Лишь потом, когда адреналин немного спал, я осознал, что сам поврежден. Наш хирург вытащил из меня осколки стекла, обработал раны, наложил швы", — рассказал хирург.

Как сообщал "Телеграф", 10 июля после российского обстрела киевской детской больницы "Охматдет" скончался маленький мальчик. В момент ракетного удара он находился в критическом состоянии.

Российская ракетная атака на Киев унесла жизни 33 человек, а еще более 120 получили травмы разной степени тяжести. Среди погибших – 5 детей. В "Охматдете" погибли двое взрослых, среди которых молодая детская врач.