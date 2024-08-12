Россиян ждет большой сюрприз? Что означает ряд воплощенных операций ВСУ на фронте

События на разных направлениях фронта имеют несколько значений

Операции в Курской области, на Кинбурнской и Тендровской косе, уничтожение "вышки Бойко" вместе с россиянами и другие операции ВСУ, ГУР и СБУ в течение последней недели могут свидетельствовать о том, что впереди нас ждут интересные события.

Такое заявление сделал Сергей Братчук, представитель Украинской добровольческой армии "Південь". Видео было опубликовано на канале "Крымский ветер".

"Есть там места, где можно бить, практическое значение в уничтожении того вооружения, которое там находится, и уменьшении численности гарнизона и, конечно, практически-моральное значение имеют такие миссии", — сказал Братчук.

По его словам, проведение вышеупомянутых операций в один и тот же промежуток времени свидетельствует о том, что ВСУ могут готовиться к масштабной операции. Таким образом, военные как бы испытывают россиян на разных направлениях.

"Северный фронт, он действует. Открылся новый плацдарм на территории России. И южный фланг фронта — он жив, он действует. Плюс продолжение нанесения ударов по российским военным объектам на территории Крыма, в частности, уничтожение того же скоростного катера "Тунец". Я не зря говорю, что надеюсь, что нас ждут новые события", — сказал Братчук.

Он также призвал всех зрителей продолжать оказывать помощь армии и донатить волонтерам.

Украинская добровольческая армия "Південь"

Добровольческое военное формирование Украины, конечно сформировавшееся в декабре 2013 года. Символической датой основания Украинской добровольческой армии определена дата — 20 апреля 2014 года. В этот день состоялось первое наступательное сражение украинских добровольцев под командованием Дмитрия Яроша во время Антитеррористической операции под городом Славянск Донецкой области.

Структура УДА насчитывает несколько батальонов, в частности, "Госпітальєри", "Арей" и им. Шейха Мансура. Также есть отдельный отряд "Південь" УДА, артиллерийский учебный центр, аэроразведка и Служба безопасности УДА.

Боевой путь армии насыщенный и победоносный. Так, в 2016 году бойцы УДА воевали под Авдеевкой, в частности, в феврале вместе с 74-м разведывательным батальоном ВСУ провели боевую операцию, заняли позиции на Авдеевской промзоне и взяли под контроль часть трассы Донецк-Горловка в районе Ясиноватской развязки.

14 октября 2018 было объявлено, что боевые части УДА — 5-й и 8-й батальоны — выходят с передовой, однако не выходят с войны. Тогда Дмитрий Ярош заявлял, что одной из главных задач УДА будет строительство территориальных отрядов обороны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, 26 февраля 2022 года командующий УДА Дмитрий Ярош сообщил о развертывании 1-го, 3-го, 5-го, 8-го батальонов, сводного отряда УДА "Південь" и отдельных боевых групп, а также медбата "Госпітальєри".

27 июля 2023 благодаря успешным действиям Сил обороны Украины, в частности 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского и 7-го отдельного батальона "Арей" УДА 129-оБр сил ТРО ВСУ, был освобожден населенный пункт Старомайорское. 23 августа 2023 года в бою на Донбассе погиб заместитель командующего УДА, командир отряда "Південь" полковник Сергей Ильницкий.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, какой процент Курской области охвачен огнем войны.