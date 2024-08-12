На росіян чекає великий сюрприз? Що означає низка втілених операцій ЗСУ на фронті

Події на різних напрямках фронту мають кілька значень

Операції в Курській області, на Кінбурнській та Тендрівській косі, знищення "вишки Бойка" разом з росіянами та інші операції ЗСУ, ГУР та СБУ протягом останнього тижня можуть свідчити про те, що попереду на нас чекають цікаві події.

Таку заяву зробив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь". Відео опублікували на каналі "Крымский ветер".

"Є там місця, де можна бити, практичне значення в знищенні того озброєння, яке там знаходиться та зменшенні чисельності гарнізону і звичайно практично-моральне значення мають такі місії", — мовив Братчук.

За його словами, проведення вищезазначених операцій в один і той самий проміжок часу свідчить про те, що ЗСУ можуть готуватися до масштабної операції. Таким чином військові ніби випробовують росіян на різних напрямках.

"Північний фронт, він діє. Відкрився новий плацдарм на території Росії. І південний фланг фронту — він живий, він діє. Плюс продовження завдання ударів по російських військових об’єктах на території Криму, зокрема, знищення того самого швидкісного катера "Тунець". Я недаремно кажу, що сподіваюся на те, що на нас чекають нові події", — мовив Братчук.

Він також закликав всіх глядачів продовжувати допомагати армії та донатити волонтерам.

Українська добровольча армія "Південь"

Добровольче військове формування України, що кінцево сформувалось у грудні 2013 року. Символічною датою заснування Української добровольчої армії визначена дата — 20 квітня 2014 року. Цього дня відбувся перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.

Структура УДА налічує кілька батальйонів, зокрема, "Госпітальєри", "Арей" та ім. Шейха Мансура. Також є окремий загін "Південь" УДА, артилерійський навчальний центр, аеророзвідка та Служба безпеки УДА.

Бойовий шлях армії насичений та звитяжний. Так, у 2016 році бійці УДА воювали під Авдіївкою, зокрема, у лютому разом із 74-м розвідувальним батальйоном ЗСУ провели бойову операцію, зайняли позиції на Авдіївській промзоні та взяли під контроль частину траси Донецьк-Горлівка в районі Ясинуватської розв'язки.

14 жовтня 2018 року було оголошено, що бойові частини УДА — 5-й і 8-й батальйони — виходять з передової, проте не виходять з війни. Тоді Дмитро Ярош заявляв, що одним із головних завдань УДА буде побудова територіальних загонів оборони.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 26 лютого 2022 року командувач УДА Дмитро Ярош повідомив про розгортання 1-го, 3-го, 5-го, 8-го батальйонів, зведеного загону УДА "Південь" і окремих бойових груп, а також медбату "Госпітальєри".

27 липня 2023 року завдяки успішним діям Сил оборони України, зокрема 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 7-го окремого батальйону "Арей" УДА 129-оБр сил ТРО ЗСУ, було звільнено населений пункт Старомайорське. 23 серпня 2023 року в бою на Донбасі загинув заступник командувача УДА, командир загону "Південь" полковник Сергій Ільницький.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, який відсоток Курської області охоплено вогнем війни.