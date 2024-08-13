В "Резерв+" может появиться отсрочка: кто сможет воспользоваться

Некоторые категории граждан смогут получить отсрочку онлайн

В этом году украинцы, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, смогут получить ее онлайн через приложение "Резерв+". Речь идет о студентах и многодетных отцах.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает ТСН. Она отмечает, что новая система заработает уже в 2024 году.

По ее словам, эта функция позволит автоматически рассчитывать и отсрочку студентам дневной формы обучения и многодетным родителям. Интеграция с другими реестрами обеспечит быстрый и бесперебойный обмен данными.

"Мы стремимся не заставлять граждан стоять в очередях, а ввести проактивную автоматическую отсрочку. Как только информация из соответствующих реестров станет доступной, она сразу отобразится в "Резерв+"", — отметила Черногоренко.

Напомним, в Раде хотят дать право на отсрочку от мобилизации еще одной категории граждан. Речь идет о лицах, которые до достижения совершеннолетия были детьми-сиротами или полусиротами.

Указанная категория населения имеет более тяжелые условия жизни. Таким образом, им планируется обеспечить право на социальную защиту.

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