Першого вересня чи другого? Коли пролунає перший дзвінок у школах в Україні

У Міносвіти дали чітку відповідь

В Україні незабаром почнеться навчальний рік у школярів, проте 1 вересня припадає на неділю. Тому українців цікавить, коли ж пролунає перший дзвінок восени 2024 року.

"Телеграф" відповість на це питання та розповість, про особливості початку навчального року в окремих областях.

Міністерство освіти і науки України зазначило РБК, що наступний навчальний рік в Україні розпочнеться 2 вересня 2024 року і триватиме до 30 червня 2025 року. Ці дати обов'язкові, попри попередні плани деяких регіонів розпочати навчання у серпні.

Проте школярів у цьому році чекає змішана форма навчання, особливо у холодну пору року, коли опалювати заклади повною мірою може не бути можливості. Також навчальні заклади, що не обладнані укриттями або знаходять близько до лінії фронту проводитимуть заняття дистанційно.

Коли почнеться навчальний рік у різних областях

На Київщині перший дзвінок пролунає 2 вересня, у понеділок, але лише у закладах з укриттями, за словами мера столиці Віталія Кличка.

На Львівщині навчальний рік стартуватиме з 2 вересня. Мер Львова Андрій Садовий підтвердив, що Львів керується офіційною датою початку навчання, хоч раніше планувалось розпочати уроки 19 серпня.

В Івано-Франківському регіоні теж планують почати навчання з 2 вересня. Водночас в області до 90% дітей не зможуть повернутися до очного навчання через відсутність укриттів.

У Дніпропетровській та Запорізькій області перший дзвінок пролунає 2 вересня.

Наразі, попри затверджені Міносвіти межі навчального року, є області, де навчання стартуватиме 1 вересня. Зокрема, Одеса, Черкаси, Житомир, Вінниця, Рівне та Луцьк.

Нагадаємо, що перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець розповів "Телеграфу" про переведення шкіл на офлайн навчання у матеріалі "Хто закриватиме школи і що робити з укриттями: в МОН відповіли на поширені питання про "Школу офлайн"".