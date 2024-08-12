Аномальная жара возвращается: когда и где в Украине ожидать +41°С

Осадков и сильной облачности можно не ожидать

Украину в ближайшее время снова накроет аномальная жара, несмотря на умеренно теплую погоду на этой неделе. Синоптики прогнозируют до +41 ° С в некоторых регионах и Киеве.

Об этом говорится на портале Ventusky. Уже в субботу и воскресенье, 17-18 августа, по всей территории Украины ожидается до +33°С, а иногда и +35°С днем.

С понедельника, 19 августа, прогнозируется умеренное повышение температуры до +36°С днем и +20°С ночью. Пик жары обещают на 20 августа, когда почти все регионы, кроме западных, накроют горячие воздушные массы. Днем солнце пригреет от +35 до +40°С, а ночью ожидается +22°С в среднем.

Осадки на жаркое начало на следующей неделе не прогнозируются, но будет умеренная облачность. Также южные и восточные области накроет сильный ветер, порывы кое-где составят до 25 м\с.

На четверг, 22 августа, синоптики прогнозируют даже +41°С.

Однако жара начнет спадать с субботы, 24 августа, тогда показатель термометра снизится с +33 до +35°С.

Отметим, что портал meteofor.com.ua не прогнозирует столь сильное потепление, ведь, по его данным, 19-20 августа будет самым жарким с +34°С в юго-восточных регионах.

Напомним, что в столице на следующей неделе жару до +39°С обещают на выходные, 17-18 августа. В то же время возможен небольшой дождь в воскресенье, который к вечеру закончится.

Ранее "Телеграф" писал, что синоптик рассказал, какой будет погода в Украине во вторую половину августа.