Украину ждут погодные "качели" от +7 до +38 градусов: прогноз на неделю

Сначала похолодает, но потом жара вернется с новой силой

В ближайшие дни в Украине будет по преимуществу сухо и тепло. Начало недели принесет похолодание, которое больше всего будет ощущаться в северных и западных областях страны. Однако оно будет недолгим и с середины недели и в выходные к нам вернется жаркая погода: в южных областях местами ожидается до +38 градусов.

По прогнозу кандидата географических наук, метеоролога Игоря Кибальчича, днем 12 августа в Украине осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов. На Закарпатье, в центральных и южных областях будет теплее — +28…+33.

Во вторник, 13 августа, осадков не прогнозируется, только в Сумской области днем ​​возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью будет 10-15 градусов выше нуля, в южных, центральных и восточных областях +16…+21 градус. В дневное время ожидается +22…+27 градусов, в Закарпатье, в центральных и южных областях 28-33 градуса тепла.

В среду, 14 августа, дождей в Украине не будет. Ночь будет прохладной: +7…+13 градусов, в южных областях и в Крыму +15…+20. Днем температура воздуха прогнозируется на уровне +24…+29 градусов, в Закарпатье и юге страны 29-31 градус выше нуля.

В четверг, 15 августа, по всей стране будет сухо и солнечно, незначительные дожди днем вероятны только в Карпатах. Ночью градусники покажут +12…+17 градусов; днем прогнозируется 26-31 градус выше нуля. На Закарпатье, Прикарпатье и юге страны будет +28…+33 градуса.

В пятницу, 16 августа, будет сухо и малооблачно, но в Карпатах местами пройдут небольшие дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов тепла, в дневные часы ожидается +26…+31 градусов; на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны воздух прогреется до 28-33 градусов с отметкой "плюс".

Суббота, 17 августа, будет без осадков. Ночью столбики термометров поднимутся до +13…+18 градусов. Днем ​​прогнозируется 29-34 градуса выше нуля, в юго-западной части страны местами +35…+37 градусов.

В воскресенье, 18 августа, кратковременные дожди с грозами вероятны в Карпатах, на остальной части Украины без существенных осадков. В ночные часы будет +16…+21 градус, днем воздух раскалится до ​​+30…+35, на юге будет +36…+38 градусов.

Ранее Кибальчич рассказал "Телеграфу" о погоде до конца августа. По его словам, уже с 19 числа в стране станет прохладнее.