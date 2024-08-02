"Поддерживают Путина": Усик предложил УЕФА "взятку", а также наехал на сербов

Спортсмен поддерживал "Полесье" с трибун

Чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе, футболист ФК "Полесье" Александр Усик (22-0, 14 КО) не доволен, что УЕФА назначил на матч его команды в Лиге конференций судейскую бригаду арбитров из Сербии. Накануне Волки вылетели из Лиги конференций УЕФА сезона 2024/25, дважды проиграв "Олимпии" из Словении (0:2, 1:2).

Об этом чемпион рассказал в эфире Megogo. Александр наблюдал за игрой, которая состоялась в Гливице (Польша), с трибун. Судила поединок сербская бригада арбитров во главе с Милошем Милановичем.

"Я никогда не жалуюсь на судей, но этот состав (судей) сербов был очень отвратительным.

УЕФА нужно обратить внимание, что у сербов к нам, украинцам, есть предвзятое отношения, потому что они поддерживают нашего врага. УЕФА не видит этого или у них глаза из-за денег замылило? Посмотрите, что происходит – судья прямо в одну сторону судит.

Нет вопросов, он профессиональный судья, я – не футбольный судья, но УЕФА, откройте глаза. Если вам нужны деньги, наберите, я дам вам деньги", — заявил Усик.

Обзор ответного матча "Полесье" - "Олимпия"

Добавим, что в сети неоднозначно восприняли слова Усика. Один из пользователей отметил, что так открыто взятку УЕФА никто не предлагал.

Напомним, Усик в последнем бою стал абсолютным чемпионом мира, победив Тайсона Фьюри. Боксеры запланировали реванш, однако во втором поединке на кону не будет стоять пояс IBF.