Скандал в УЕФА: чиновники "приписали" украинского футболиста к России

Таловерова, гражданина Украины, "записали" в россияне

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) встрял в скандал, некорректно указав страну происхождения футболиста Максима Таловерова, играющего за австрийский ЛАСК. Чиновники УЕФА "приписали" его к России – несмотря на то, что он украинец.

Как отмечает издание "Трибуна", на сайте УЕФА сообщается, что Таловеров якобы родился в России. На самом деле футболист родился 28 июня 2000 в украинском Донецке.

Известно также, что в профилях двух других украинских футболистов, Ефима Конопли и Анатолия Трубина, также родившихся в Донецке, ошибок нет. Трубин и Конопля, по данным УЕФА, родились в Украине.

Напомним, сборная Украины попала на чемпионат Европы-2024 из-за рака плей-офф Лиги наций УЕФА. В первом туре Евро-2024 украинцы разгромно проиграли Румынии (0:3), затем одолели Словакию (2:1). Бельгию, последнего соперника, Украина побороть не смогла (0:0), поэтому покинула Евро-2024.

В плей-офф Евро-2024 выйдут 16 команд. С именами счастливчиков можно ознакомиться на сайте "Телеграф".