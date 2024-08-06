"Динамо" - "Рейнджерс": онлайн видеотрансляция матча Лиги чемпионов

Киевляне пытаются пробиться в основной раунд Лиги чемпионов

Во вторник, 6 августа, "Динамо" сыграет первую игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 против шотландского "Рейнджерс". В прошлом раунде киевляне выбили из турнира сербский "Партизан".

Прямая видеотрансляция матча "Динамо" — "Рейнджерс" будет доступна на YouTube-канале Football Hub. Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" — "Рейнджерс"

Матч "Динамо" — "Рейнджерс" состоится в Люблине (Польша) на одноименном стадионе. Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в Украине. Добавим, что киевляне являются фаворитом первого поединка, однако в 2-матчевом противостоянии шансы команд практически равные.

Напомним, во втором квалификационном раунде ЛЧ киевляне переиграли сербский "Партизан", причем сделали это дважды. В "домашней" игре был зафиксирован разгром — 6:2, а гостевая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу украинской команды. Для Бело-синих это была принципиальная встреча, ведь сербский клуб в межсезонье съездил на товарищеский турнир в РФ.