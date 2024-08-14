Під "прицілом" не тільки доходи: коли податкова почне автоматично відстежувати рахунки українців за кордоном

Обмін інформацією здійснюватиметься відповідно до Загального стандарту звітності CRS

Вже цієї осені податкова почне автоматично отримувати дані про банківські рахунки українських громадян за кордоном. Тепер вони проходитимуть без потреби окремих запитів.

Про це пише OBOZREVATEL. Справа в тому, що з осені Україна приєднується до міжнародної системи автоматичного обміну фінансовою інформацією. Це означає, що ДПСУ отримуватиме дані про стан банківських рахунків українських громадян за кордоном без необхідності робити спеціальні запити чи повідомляти власників рахунків.

За даними журналістів, служба почне отримувати від податкових органів інших країн інформацію щодо фінансових рахунків українських резидентів уже з 30 вересня.

"Цей обмін інформацією здійснюватиметься відповідно до Загального стандарту звітності CRS, який встановлює правила збору та передачі інформації про фінансові рахунки. Україна, як і багато інших країн, зобов’язалася збирати дані від фінансових установ і щорічно ділитися ними з іншими юрисдикціями-партнерами.", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що автоматичний обмін інформацією надасть українській податковій службі доступ до широкого спектру даних про фінансові рахунки українців за кордоном, включаючи інформацію про доходи, діяльність компаній, кількість працівників тощо. Обмін даними проводитиметься на щорічній основі, з урахуванням інформації за попередній календарний рік. Перший обмін для України буде здійснено до 30 вересня 2024 року та охоплюватиме період з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр фінансів пояснив, чому в Україні знову зростуть податки.