Налоговая получит доступ к счетам украинцев за границей: что это значит

Обмен данными повысит налоговую прозрачность

Через несколько месяцев в Украине состоится первый автоматический обмен финансовой информацией в соответствии со стандартом CRS с рядом мировых стран. Государственная налоговая служба получит доступ к счетам украинцев за границей.

Об этом сообщила нардеп Нина Южанина. Сообщение сделала в своем канале в Telegram.

"ГНС получит информацию о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое", — написала нардепка.

По словам Южаниной, первый обмен информацией о финансовых счетах согласно Общему стандарту отчетности CRS состоится уже осенью 2024 года.

Само участие в таком обмене говорит о том, что теперь Украина станет равноправным и надежным партнером в международной системе автоматического обмена информацией, объединяющей 118 стран, в том числе всех государств-членов Европейского Союза, где в настоящее время проживает более четырех миллионов украинских беженцев.

Первый обмен будет включать данные о финансовых счетах граждан Украины за границей и граждане других стран в украинских банках. Это касается не только физических лиц, но и компаний и других организаций, контролируемых подотчетными лицами или имеющих пассивные доходы (проценты, дивиденды, роялти).

Обмен такими данными повысит налоговую прозрачность и эффективность управления налоговыми рисками, но для украинских граждан это означает более строгий контроль со стороны налоговых органов и более детальную проверку их налоговых обязательств за рубежом.

В то же время, по словам Южаниной, когда депутаты в Верховной раде проголосовали за правку, отменяющую штрафы за непредставление отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения (+6 месяцев после него), народные избранники цинично использовали власть в своих интересах.

"Не потому ли, что налоговая получит эту информацию и обнаружит, что кое-кто во власти не предоставил или подал не всю информацию о контролируемых иностранных компаниях, была отменена ответственность за непредставление отчетности по КИК (до конца военного положения + 6 месяцев после)?" — спрашивает Южанина.

Правда, стоит отметить, что указанная правка не дает четкого понимания, не будут ли штрафы вообще, или они просто отсрочены, и платить все же придется. В любом случае контролирующие лица обязаны представлять отчет о контролируемых иностранных компаниях – эти обязанности не отменены.

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