Куда обращаться, чтобы получать субсидию и какие данные указывать: простое объяснение

Подать документы можно не выходя из дома

В Украине получить субсидию может не только гражданин нашего государства, но иностранец, легально проживающий в нем. Сумма субсидии — это разница между теми коммунальными начислениями, которые идут в пределах нормативов, и обязательным платежом, рассчитываемым из совокупного дохода на одного человека.

На правительственном портале отмечается, что можно воспользоваться упрощенным механизмом подачи документов. Он позволяет сэкономить время, не собирать справки и не заполнять декларацию. Все нужные данные Пенсионный фонд возьмет из реестров.

Однако отмечается, что такой способ лучше подходит тем, кто получает помощь на общих началах. Если у человека есть особые обстоятельства, которые должны учитываться при расчете субсидии, следует обращаться с полным пакетом документов. В него входит заявление, декларация и подтверждающие документы определенных обстоятельств жизни, например справка ВПЛ, договор реструктуризации долга и т.п. Подать документы можно :

почтой в адрес Пенсионного фонда

лично в ПФУ,

в ЦНАПе

через портал электронных услуг ПФУ,

через портал "Действие"

через уполномоченный исполнительный орган местного совета.

В документах указывают данные о членах семьи, проживающих в помещении, адресе, типе субсидии, обязательно реквизиты счета на который должны зачисляться. Важно выбрать способ коммуникации и указать в документах, ведь любые уточнения и данные решения будут направляться этим способом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как влияет на субсидию то, что часть семьи за границей. Также есть причины, по которым субсидию могут забрать.