Можно покормить рыбу и переночевать в усадьбе с видом на Карпаты: сколько стоит отдых в Колочаве (фото, видео)
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Здесь будет очень вкусно и красиво
Интересные уголки Украины — отличная возможность отдохнуть и остаться наедине со своими мыслями. Мы рассказывали, почему стоит ехать в Бакоту в Хмельницкой области. Теперь делимся идеей отдыха с карпатским духом – в уникальном поселке Колочава.
Это очень живописное место – среди буйной зелени у подножия горы Стримба (1719 м) разбросаны домики. Самое настоящее сказочное место расположено в долине реки Колочава. Очень советуют ехать сюда весной – здесь можно увидеть массовое цветение крокусов. Но и в другие времена года здесь есть что посмотреть.
Почему стоит ехать в Колочаву
Как пишут на karpatium.com, дорогу, по которой можно проехать легковым авто, здесь сделали не так давно. А это значит, что это место во многом как будто законсервированное во времени. Поселок называют "городом десяти музеев", и это не преувеличение. Здесь есть несколько старинных церквей, на территории одной из них расположен роскошный скансен "Старое село", по которому можно бродить несколько часов.
Есть музей Колочавской узкоколейки, и экспозиция, посвященная Колочавскому бокорашу — уникальному местному промыслу, предусматривающему увлекательный и опасный сплав бревен по реке. Также можно посмотреть на венгерские укрепления времен Второй Мировой – Линию Арпада.
Здесь проводят экскурсии, вечерницы. Есть немало заведений, где можно вкусно поесть. Местная кухня – это квинтэссенция Карпат. Ароматная речная рыба, запеченная на гриле, белые грибы во всех формах, бограч. И это все до невозможного вкусно.
Также из достопримечательностей в Колочаве находится большая форелевая ферма. Можно покормить рыбу, а можно — выбрать ее себе на ужин, чтобы ее приготовил местный повар. Также это место отлично подходит любителям карпатских чанов.
Сколько стоит ночлег
Лучше всего переночевать в уютной усадьбе. Здесь их много. По данным из kolochava.info, ночевка с человека стоит от 200 до 700 гривен – в зависимости от условий и расположения. На компанию можно снять коттедж – это будет стоить 1200-1500 гривен в сутки. Для любителей более экстремального отдыха обустроен кемпинг, где можно разместиться со своей палаткой – вход туда стоит 40 гривен.
Как доехать до Колочавы
Дорога на автомобиле из Киева займет почти 11 часов. Ехать нужно по дорогам Е40/М06. Следуйте по трассе из Киева через Ровно и Львов.
Из Львова ехать почти четыре часа по трассам E471/М06 и P21. Дорога пролегает через Стрый до Нижних Ворот, там нужно свернуть налево, проезжая Воловец, Пилипец и Межгорье — следующим будет Колочава.
Можно также добраться на поезде. В Колочаве нет железнодорожной станции, ближайшая – Воловец. Туда удобно доехать поездом "Киев – Ужгород", прибывающего в Воловец в 7 утра. Недалеко находится автовокзал, оттуда ходят автобусы в Колочаву.
Это прекрасное живописное место, словно потерянное в Карпатах, при этом здесь можно извлечь все выгоды современного туризма. Также мы рассказывали, где можно покупаться в 100 км от Днепра.