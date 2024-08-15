Можно покормить рыбу и переночевать в усадьбе с видом на Карпаты: сколько стоит отдых в Колочаве (фото, видео)

Здесь будет очень вкусно и красиво

Интересные уголки Украины — отличная возможность отдохнуть и остаться наедине со своими мыслями. Мы рассказывали, почему стоит ехать в Бакоту в Хмельницкой области. Теперь делимся идеей отдыха с карпатским духом – в уникальном поселке Колочава.

Это очень живописное место – среди буйной зелени у подножия горы Стримба (1719 м) разбросаны домики. Самое настоящее сказочное место расположено в долине реки Колочава. Очень советуют ехать сюда весной – здесь можно увидеть массовое цветение крокусов. Но и в другие времена года здесь есть что посмотреть.

Почему стоит ехать в Колочаву

Как пишут на karpatium.com, дорогу, по которой можно проехать легковым авто, здесь сделали не так давно. А это значит, что это место во многом как будто законсервированное во времени. Поселок называют "городом десяти музеев", и это не преувеличение. Здесь есть несколько старинных церквей, на территории одной из них расположен роскошный скансен "Старое село", по которому можно бродить несколько часов.

Уникальный музей под открытым небом "Старое село"

Есть музей Колочавской узкоколейки, и экспозиция, посвященная Колочавскому бокорашу — уникальному местному промыслу, предусматривающему увлекательный и опасный сплав бревен по реке. Также можно посмотреть на венгерские укрепления времен Второй Мировой – Линию Арпада.

Здесь проводят экскурсии, вечерницы. Есть немало заведений, где можно вкусно поесть. Местная кухня – это квинтэссенция Карпат. Ароматная речная рыба, запеченная на гриле, белые грибы во всех формах, бограч. И это все до невозможного вкусно.

Очень живописное и недорогое место

Также из достопримечательностей в Колочаве находится большая форелевая ферма. Можно покормить рыбу, а можно — выбрать ее себе на ужин, чтобы ее приготовил местный повар. Также это место отлично подходит любителям карпатских чанов.

Сколько стоит ночлег

Лучше всего переночевать в уютной усадьбе. Здесь их много. По данным из kolochava.info, ночевка с человека стоит от 200 до 700 гривен – в зависимости от условий и расположения. На компанию можно снять коттедж – это будет стоить 1200-1500 гривен в сутки. Для любителей более экстремального отдыха обустроен кемпинг, где можно разместиться со своей палаткой – вход туда стоит 40 гривен.

Как доехать до Колочавы

Дорога на автомобиле из Киева займет почти 11 часов. Ехать нужно по дорогам Е40/М06. Следуйте по трассе из Киева через Ровно и Львов.

Как доехать из Киева

Из Львова ехать почти четыре часа по трассам E471/М06 и P21. Дорога пролегает через Стрый до Нижних Ворот, там нужно свернуть налево, проезжая Воловец, Пилипец и Межгорье — следующим будет Колочава.

Можно также добраться на поезде. В Колочаве нет железнодорожной станции, ближайшая – Воловец. Туда удобно доехать поездом "Киев – Ужгород", прибывающего в Воловец в 7 утра. Недалеко находится автовокзал, оттуда ходят автобусы в Колочаву.

Это прекрасное живописное место, словно потерянное в Карпатах, при этом здесь можно извлечь все выгоды современного туризма. Также мы рассказывали, где можно покупаться в 100 км от Днепра.