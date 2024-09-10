Узнайте правду, чтобы на вас косо не смотрели: как правильно на украинском здороваться в разное время суток

Высказывайтесь на украинском грамотно

Общаясь на украинском в повседневной жизни, мы и не подозреваем, сколько совершаем ошибок. Исправить эту ситуацию просто – нужно тщательно изучать родной язык.

Здороваясь с другими людьми, мы часто говорим "Здравствуйте". Впрочем, такая конструкция — некорректная, об этом рассказал популярный языковед Александр Авраменко.

Если же мы хотим поздороваться с кем-то с самого начала дня, тогда говорим "Доброе утро!". Когда это обеденное или вечернее время, будет правильно использовать такие конструкции, как "Добрый день!", "Добрый вечер!". Авраменко объяснил, что нужно высказываться именно так, поскольку такая наша языковая традиция.

Также языковед привел в пример слова из древней украинской колядки, чтобы подтвердить это правило.

"Добрый вечер, господин хозяин! Сын Божий родился!". А не "Добрый вечер, господин хозяин!", — объяснил Александр.

А вот обращение "Доброї доби!" является абсолютно неправильным, считаясь языковым извращением. Это то же самое, что произнести "Доброй минуты" или "Доброй секунды" — звучит бессмысленно.

Ранее "Телеграф" рассказывал об интересных вариантах, как на украинском языке сказать "бесполезный". Таким образом вы можете пополнить свой запас слов.