Что будет с мобилизационным возрастом в Украине: в Раде дали ответ

Острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет

Верховная Рада Украины сейчас не рассматривает вопрос о снижении мобилизационного возраста. Реальных дискуссий по поводу вопроса о понижении мобилизационного возраста в парламенте не ведется и не велось до этого.

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью телеканалу канала "Мы — Украина" 17 августа. Он напомнил, что мобилизационный возраст уже снизился до 25 лет (ранее было 27).

"Насколько я проинформирован, избегая любых цифр, как раз правильный подход к формированию мобилизационной основы сегодня говорит нам о том, что в Украине есть необходимый мобилизационный ресурс, который может быть правильно применен при правильном менеджменте в Министерстве обороны. Поэтому пока, как острый вопрос, снижение мобилизационного возраста, по крайней мере, в Верховной Раде, не рассматривается", — подчеркнул спикер.

Напомним, бывший постпред США в Альянсе Иво Даалдер сделал резонансное заявление на полях саммита НАТО, состоявшегося в июле в Вашингтоне. Он заявил, что Украине нужно мобилизовывать все человеческие ресурсы и начать призывать в армию 18-летних. Но в Украине есть как сторонники, так и противники такой идеи.