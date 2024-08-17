"Они побороли этот страх": капитан ВСУ рассказал, почему следует мобилизовать осужденных по тяжелым статьям

Более трех тысяч осужденных уже проходят обучение

В Украине нужно разрешить мобилизацию осужденных не только за легкие и средние преступления, но и за тяжкие. В настоящее время в колониях содержится немало готовых военнослужащих, которым необходимо дать шанс на реабилитацию перед социумом, семьей и самим собой.

Такое мнение "Телеграфу" высказал заместитель командира танкового батальона 32-й бригады ВСУ, капитан Дмитрий Балабуха. Развернутое интервью читайте в материале: Бывшие зеки при штурме показали себя не хуже добровольцев

К слову, Дмитрий Балабуха с позывным "Танкист" и сам был осужден за убийство, однако помилован в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас он борется за свободу и независимость нашей Родины.

Согласно закону о мобилизации осужденных, ныне досрочное освобождение могут получить те, кто совершил преступления небольшой тяжести или средней. Однако, по мнению Танкиста, такой подход следует изменить.

"Я отношусь к этому скептически. Мне кажется, нужно призвать все категории осужденных, пригодных к военной службе. Если человек мотивирован, хочет служить, почему его не забрать раньше из мест лишения свободы? Статья, по которой человек получил наказание, не имеет значения — воровство или убийство. Ему нужно дать шанс реабилитироваться перед социумом, семьей, перед самой собой…", — убежден заместитель командира.

По его словам, в настоящее время в местах лишения свободы находится немало готовых военнослужащих. Это люди, которые в свое время были осуждены по тяжким статьям, но еще раньше были так или иначе связаны с военной службой.

"Мне неоднократно приходилось общаться с осужденными офицерами полиции в прошлом и военными спецподразделений на тему их участия в сегодняшней войне. Это готовые военнослужащие, потому что у них уже есть подготовка, и довольно неплохая, хотя без прохождения через учебные центры в зону боевых действий никто не попадает. Это люди, которые хотят, могут и умеют воевать. И в этом большое преимущество такого набора. Мне как командиру было бы проще работать с таким пополнением, чем с насильственно мобилизованными", — отметил Балабуха.

По мнению военного, люди, которые уже убивали, гораздо лучше адаптируются к боевым действиям на фронте. Работать с ними проще.

"Как бы плохо это не звучало, но да. Потому что они побороли этот страх, перешагнули какую-то линию и смогут показать себя на фронте как бесстрашные воины", — заметил заместитель командира танкового батальона 32-й бригады ВСУ.

Мобилизация осужденных в Украине

Напомним, 17 мая текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11079-1, позволяющий некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Со дня вступления закона в силу уже более 6100 осужденных изъявили желание присоединиться к ВСУ в обмен на освобождение. Около 3800 человек уже уехали из учреждений отбывания наказаний на обучение. Некоторые из них уже присоединились к войску и воюют на фронте в составе разных подразделений ВСУ.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что бывшие заключенные присягнули на верность народу Украины. Стало известно когда и в составе какой бригады они уедут на фронт.