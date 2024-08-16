В большом украинском городе резко увеличат темпы мобилизации: в чем причина

Город не определяет, где именно будут устраивать блокпосты

В последние дни в Ивано-Франковской области резко увеличилось количество блокпостов. По словам городского головы Руслана Марцинкива, это связано с тем, что область демонстрирует одни из худших показателей по мобилизации.

Об этом он заявил в эфире на канале "ВЕЖА". Ответ предоставил на вопрос франковца в программе "Спроси у власти".

"Город не имеет отношения к мобилизации, мы не руководим ТЦК — это не наша структура. Но, думаю, несколько недель точно будет (усиление мобилизационных мероприятий – ред.), учитывая те показатели, которые есть сегодня в Ивано-Франковской области. Есть потребность", — сказал Марцинкив.

Он добавил, что город не определяет, где именно будут устраивать блокпосты. Впрочем, по закону о местном самоуправлении Ивано-Франковск помогает военным необходимыми средствами.

"Но осуществляют мобилизацию исключительно правоохранительные органы и территориальный центр комплектования", – подчеркнул мэр города.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, может ли забронированный мужчина уехать за границу. Оказывается, есть определенное условие и просто так уехать никто не разрешит.