Остались жена и взрослая дочь: что известно о семье убитого во Львове Андрея Парубия

Экс-глава Верховной Рады не комментировал свою личную жизнь

В субботу, 30 августа, стало известно о смерти бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Известного общественного и политического деятеля убили выстрелом во Львове.

Народный депутат, а также бывший член СНБО всегда оставался человеком непубличным и почти никогда не комментировал того, что касается его семейной жизни. Известно то, что Парубий был женат и имел единственную дочь.

Жена Ульяна и дочь Ярина

Знакомство пары произошло в горах, когда еще молодой политик увлекался скалолазанием. Долгое время они просто общались, и лишь через три года между ними завязались романтические отношения. Еще пять лет спустя Андрей и Ульяна решили пожениться. В 2001 году у них родилась дочь, девочку назвали Яриной.

Андрей Парубий с семьей. Фото: golos.com.ua

Пока Парубий активно занимался политикой в столице, его супруга предпочла спокойную жизнь во Львове. В 2016 году политик показал журналистам свою дачу, где он вместе с семьей любил отдыхать. Тогда СМИ впервые пообщались с Ульяной Парубий. По имеющимся сведениям, женщина является сотрудницей кафедры фольклористики Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Ульяна Парубий

Согласно декларации политика за 2023 год, его жена Ульяна с 2022 года владеет автомобилем Peugeot 2022 года выпуска стоимостью 1,8 млн грн. Кроме того, ей принадлежат квартира во Львове, жилой дом и земельный участок в селе Урич.

Ульяна Парубий

Об дочери нардепа, которой в этом году исполнилось бы 24, почти ничего не известно. В архиве онлайн-издания Верховной Рады "Голос України" от 26 июня 2010 года говорится:

Яринка – дочь народного депутата Андрея Парубия. Ей всего 7 лет. Пока папа работает в парламенте, она живет с матерью во Львове. Учится в городской общеобразовательной школе. Кроме того, учится рисовать в школе искусств. В этом году ее работы были представлены на конкурсе детского рисунка. Яринка стала дипломанткой конкурса

Ярина Парубий в детстве

В августе 2017 года экс-спикер посетил фестиваль украинской рыцарской культуры "Тустань" во Львовской области, где с гордостью представил свою красавицу-дочь.

Напомним, что политик был председателем ВРУ с 2016 по 2019 год. Ранее мы писали, кем в молодости был Андрей Парубий.