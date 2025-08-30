Убили Андрея Парубия: эта трагедия имеет жуткое совпадение с другим убийством националиста 22 года назад

Убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. 22 года назад в Украине был убит еще один националист и патриот.

Сегодня, 30 августа, во Львове застрелили бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Трагедия произошла около полудня во Франковском районе города. От полученных травм политик скончался на месте. Полицейские разыскивают стрелка. Информацию о гибели подтвердили однопартийцы Парубия и украинские политики.

Трагическое совпадение истории состоит в том, что именно 30 августа, но 22 года назад, то есть в 2003 году, в Украине погиб еще один известный общественно-политический деятель Иван Гавдида. Его с проломленным черепом нашли мертвым неподалеку от собственного дома в Киеве. В тот момент Гавдиде было 36 лет.

Иван Гавдида был заместителем председателя Организации Украинских Националистов и директором Центра Национального Возрождения имени Степана Бандеры. Он также занимал должность депутата фракции "Наша Украина" в Тернопольском областном совете. Гавдида активно занимался воспитанием молодежи через пластовые организации и противостоял распространению российского влияния на Украине.

Кто такой Иван Гавдида

Иван Гавдида

Иван Гавдида был одним из самых ярких украинских националистов начала 2000-х годов. Он возглавлял молодежные патриотические организации и активно противодействовал распространению российского влияния на Украине. Также Гавдида выступал против передачи Почаевской Лавры московской церкви.

Политик занимался подготовкой молодых патриотов в рядах Пласта, Молодежного Националистического Конгресса и Союза Украинской Молодежи. Многие его воспитанники позже принимали участие в событиях Майдана и воевали на фронте русско-украинской войны.

Почему убили Ивана Гавдиду

Иван Гавдида

30 августа 2003 года Иван Гавдида погиб при неизвестных обстоятельствах. Следствие так и не установило, кто стоял за его убийством. Патриотические организации считают, что политик стал жертвой гибридной войны, которую Россия вела против Украины еще задолго до 2014 года.

Иван Гавдида с пластунами

Гавдида отличался принципиальностью и отказывался идти на компромиссы с представителями пророссийских сил. Он открыто критиковал власть за уступки Москве и предупреждал об угрозе потери независимости. Иван Гавдида предвидел предстоящую войну с Россией и готовил к ней молодое поколение украинцев. Его соратники утверждают, что многие участники АТО и защитники Украины прошли через гавдидовскою обучение в разных патриотических организациях.

Андрей Парубий

Андрей Парубий

Андрей Парубий родился 31 января 1971 в Червонограде Львовской области. Окончил исторический факультет Львовского университета и аспирантуру Львовской политехники по специальности политология. В 1991 году вместе с Олегом Тягнибоком основал Социал-национальную партию Украины, позже переименованную в "Свободу". С 1996 года он руководил Обществом содействия Вооруженным Силам Патриот Украины.

Парубий стал известен во время Помаранчевої революції 2004 года как комендант Украинского дома в Киеве. Позже во время Евромайдана он возглавлял Самооборону Майдана. После победы Революції гідності Парубий занимал должность секретаря СНБО, а с 2016 по 2019 год был председателем Верховной Рады Украины. В момент гибели политик входил в партию "Европейская Солидарность", был членом Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке ВР.

Ранее "Телеграф" также писал, что появилась версия, стоящая за убийством Андрея Парубия. Это не первое покушение на политика. В 2014 году возле гостиницы "Киев" в центре столицы неизвестный бросил гранату под ноги группе народных депутатов, среди которых был Андрей Парубий.