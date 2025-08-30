Появилась версия, кто стоит за убийством Парубия

Парубия застрелили на улице

Бывший глава Верховной Рады Андрей Парубий был убит во Львове 30 августа. Неизвестный произвел у него несколько выстрелов прямо посреди улицы. Это не первое покушение на Парубия. В 2014 году возле гостиницы "Киев" в центре столицы неизвестный бросил гранату под ноги группе народных депутатов, среди которых был Андрей Парубий.

Нардеп 7,8 и 9 созыва Николай Княжицкий уверен — за убийством Парубия стоят россияне. Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу".

У меня нет сомнений, что это россияне. Это не первое покушение на него, уже пытались убить возле гостиницы "Киев" в свое время. Почти уверен в этом, на 99%. Николай Княжицкий, народный депутат Украины

Андрей Парубий председательствовал в Верховной Раде с 2016 по 2019 год, некоторое время в 2014 году был секретарем СНБО. Четыре раза избирался в Верховную Раду.

О его убийстве стало известно в полдень 30 августа. Полиция ищет стрелка. Сообщается, что он был одет, как курьер службы доставки, предварительно, "Глово". Неизвестный выстрелил в экс председателя Рады восемь раз. Муж умер до приезда скорой помощи. Парубию было 54 года.

