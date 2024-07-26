С глистами на фронт? Могут ли призвать на службу с этим заболеванием

Все зависит от степеня болезни

Во время военного положения в Украине продолжает действовать обязательная мобилизация военнообязанных. Однако при определенных заболеваниях они могут получить отсрочку.

"Телеграф" разбирался в вопросе, могут ли мобилизировать с гельминтозом (именно так называются заболевания, связанные с попаданием в организм глистов, — ред).

Перечень заболеваний, с которыми берут или не берут на службу, указан в тексте Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденного приказом Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024.

В этом же приказе отменен статус "ограничено пригодный". Вместо этого ввели статус "пригодный к военной службе с определенными ограничениями".

В случае, если гельминтоз или последствия не поддаются или трудно поддаются лечению, человек считается непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Во всех других случаях человек считается временно непригодным и нуждается в лечении.

Ранее мы рассказывали, могут ли призвать на фронт военнообязанного в случае заболевания геморроем. Также "Телеграф" писал, могут ли призвать в армию человека с вывихом плеча. В обоих случаях есть нюансы.