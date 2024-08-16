Женитьба или рождение ребенка: нужно ли сообщать об этом в ТЦК

Каждое несообщение об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение

Военнообязанные должны самостоятельно сообщать в военкомат об изменениях в своих персональных данных. В частности, о браке или рождении детей.

В течение семи дней необходимо предоставить соответствующие документы. Об этом рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак в интервью Главреду.

По ее словам, каждое уведомление об изменении данных можно рассматривать как отдельное нарушение. Однако изменениями в Кодекс Украины об административных нарушениях закреплено, если Единый реестр военнообязанных подтягивает информацию из других реестров, согласно которым можно сделать вывод об изменении этих данных, такое лицо не подлежит административному взысканию.

Чтобы обновить данные в военном учете, нужно лично посетить ТЦК. В скором времени эта процедура может стать онлайн через мобильное приложение.

Как отмечает Козак, Реестр военнообязанных уже получает данные других центральных органов исполнительной власти. Однако пока эта информация неполная. К тому же, все эти правила не касаются данных из "Резерв+", ведь для них существуют отдельные нормы.

"Если мы говорим о человеке, который поженился, но вовремя об этом не сообщил, получил ли образование, то при определении наложения санкций ТЦК обязан проверить, можно ли получить информацию без личного сообщения лица", — подытожила представительница военкомата.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы нужно носить с собой во время мобилизации. Важно иметь информацию об обновлении данных.