Экономическая бронь от мобилизации: как это будет работать и сколько денег получит государство

В Раде представили три варианта концепции

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании от мобилизации. Такую отсрочку может получить около 1,2 миллиона украинцев.

В год экономическое бронирование будет приносить государству от 200 млрд грн. Такой прогноз сделал председатель комитета Рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха на заседании круглого стола.

Сейчас у депутатов есть три основных концепции:

оплата специального сбора за бронирование работников (20 тыс. грн ежемесячно за каждого такого работника);

бронирование из заработной платы (не менее 35 тыс. грн плюс 20 тыс. военного сбора);

смешанная модель бронирования.

"Это предоставит, как бизнесу, так и государству, главное — предсказуемость. Бизнес сможет прогнозировать свою деятельность, будет предсказуем, гарантия того, что он сможет в дальнейшем работать. А государство будет гарантией того, что обеспечение наших военных так же будет устойчивым и бесперебойным", — рассказывает Наталуха.

Напоминаем, что депутаты подадут два альтернативных законопроекта. Оба они будут включать как модель с бронированием по уровню зарплаты более 35 тыс. грн, так и смешанную модель — 35 тыс. грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс. грн военного сбора для ФЛП. Что касается последних, они могут забронироваться, если подтвердят реальное ведение деятельности в течение последнего года.

Уплачивать повышенный сбор будет не работник, а именно бизнес. Процент забронированных и процедуру будет определять Кабмин.

Ранее "Телеграф" писал, где нужно работать, чтобы получить бронь от мобилизации. Это касается работников предприятий, признанных критически важными для экономики.