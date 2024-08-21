Украинский журналист, военнослужащий и политический деятель Виктор Трегубов рассказал, почему новый закон не сработает так, как многим того хочется

Главное, что следует понять о законе о запрете УПЦ МП – это не закон о запрете УПЦ МП. И не только потому, что формально он называется иначе – окей, мы все понимаем, о ком идет речь, когда говорим о церквях с центром в стране-агрессоре.

Нет. В первую очередь потому, что УПЦ МП в украинском законодательстве нет. Как нет и ПЦУ, УГКЦ и Адвентистов седьмого дня.

Потому что в украинском законодательстве каждая отдельная парафия, каждый отдельный приход, каждое отдельное религиозное сообщество является отдельным субъектом. То, что тысячи этих субъектов могут быть объединены во "франшизу" — это уже их внутренние дела. Формально они тысячи субъектов. Как гигантский супермаркет может быть зарегистрирован, как несколько сот ФЛПов, и в чеках у вас будет именно так. Только в случае супермаркета это серая схема налоговой оптимизации, а в случае церквей это белая схема и вообще так и должно быть. У нас вообще закон "О свободе совести и религиозных организациях" очень демократичный.

Следовательно, согласно новому закону, каждый из этих приходов должен как-то зафиксировать, что не связан с государством-агрессором. Это в конце концов оценит специальная комиссия религиоведов от ДЭСС (Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести), а затем, если оценит негативно – закрывать религиозную организацию через суд.

В теории красиво. На практике нам так не будет.

Ибо этих приходов в УПЦ МП… На бумаге 12 тысяч с чем-то. На практике, да, на глаз, живых тысяч восемь.

Вот теперь представьте восемь тысяч заседаний комиссий религиоведов. И восемь тысяч судов, где государство будет представлять ДЭСС. А на самом деле не восемь, потому что апелляции, кассации, дополнительные суды по имуществу, и т.д. Наброски тысяч двадцать судебных процессов по стране, а затем Европейский суд по правам человека.

Могу ошибаться, но кажется юридический отдел ДЭСС состоит из одного (1) человека.

Ну вы поняли.

Так почему же этот закон так активно продвигался?

Для оппозиции это политический пиар. Сначала продать обществу стратегически важный закон, а затем плевать во власть за то, что оно его не выполняет в достаточной степени. То, что его невозможно выполнить в достаточной степени (и именно это было основной причиной, почему оппозиция не лезла в эти Авгиевы конюшни, пока еще была властью) – приятный бонус.

В защиту законопроекта и авторов, однако, следует сказать, что любой законопроект с подобной задачей столкнулся бы с теми же проблемами. То есть здесь вопрос не в том, что что-то не так написано. Вопрос в том, что эту сферу как ни крути – повсюду афедрон.

Для власти, в принципе, тоже можно на пиар повернуть. По крайней мере, на первом этапе. Армия, язык, вера говорите? А мы тоже в этом умеем, фить-ха!

Активно поддерживали этот закон отдельные епископы ПЦУ (по совместительству — именно те, что являются теми же "нашими источниками в ПЦУ" буквально всех украинских журналистов, кроме узкопрофильных). Ибо здесь, во-первых, чисто эмоционально приятно оказаться по другую сторону государственной дубинки относительно того, как было годами, а во-вторых явно тлеет надежда, что после этого законопроекта можно будет потребовать от власти загонять священников УПЦ МП в ПЦУ на пинках. Причем желательно без епископов (их в УПЦ МП просто количественно больше, и при попытке их съесть ПЦУ сама себя им скормит).

Короче, и волки сыты, и овцы целые, и пастуху вечная память. Сейчас всем хорошо, а в будущем страны немного мутотень.

Что сейчас может быть? Зависит от того, как себя поведет УПЦ МП в девять месяцев, что закон дает на адаптацию. Давайте набросаю сценарии.

1. "Состоим в вере". То есть делаем вид, что ничего не произошло. За девять месяцев начинаются судебные процессы и долгая головная боль для всех вовлеченных сторон.

2. Переход к ПЦУ. Кто-то обязательно перейдет, но, вангую, это не будет обвальный переход всех тысяч приходов. Представьте, что вы тридцать лет рассказывали слушателям со сцены, что этот господин — падло, а потом вам на ту же сцену говорить, что ошибка вышла. Людям такое тяжело.

3. "Снова разрываем отношения с Москвой". Публичное письмо на патриарха Московского – так вот и так, вы нам больше не предстоятель, аривидерчи, в смысле, многих лет.

4. "Смена крыши". Извините за нецерковный срок, в церковных терминах "крыша" будет "омофор". Самая интересная схема, которая на самом деле является не 4 пунктом, а скорее пунктом 3.5. Ибо прямо следует из третьего. Окей, с Москвой, они действительно могут разорвать отношения. А дальше как? Существование в качестве непризнанной юрисдикции? Вряд ли.

Есть альтернативные варианты. Так, отдельные приходы на Буковине уже подстилают соломку и готовятся, если что, перейти под омофор Румынской православной церкви. По крайней мере, формально. Румыния ведь у нас не страна-агрессор? Ну и здорово.

Ирония в том, что другие тоже могут. Светское законодательство не запрещает. С каноническим труднее, ПЦУ будет очень обижаться, что другие церкви зашли на их каноническую территорию… но ничего сделать не сможет.

Здесь, впрочем, важно, какие церкви. Есть церкви пророссийские, есть нейтральные церкви (Румынская, кстати, еще нейтральная), есть церкви проукраинские (греческие церкви, в первую очередь Вселенский патриархат). С точки зрения того же Вселенского патриархата епископы УПЦ МП – его собственные заблудшие овцы (ибо ослушались пастыря и не пришли на Объединительный собор). Поэтому возможен вариант, при котором часть из епископата УПЦ МП покается и останется в "серой зоне" — Константинополь не будет признавать их какой-либо отдельной структурой, но будет принимать их таинства.

5. "Второй Томос для УПЦ МП". На самом деле вообще не вариант, а вброс от начала до конца. Канонически невозможно, политически самоубийственно – вспоминаю здесь только потому, что ко мне с этим вопросом несколько человек подходило. Плюньте каку.

Вот такая суммарная сумма. Что я вангую?

За первый вариант говорит тот мощный довод, что всегда проще ничего не делать. Даже когда сковорода под твоим афедроном начинает краснеть. Но надеюсь, так не будет.

Итак, наиболее вероятным – и оптимальным – считаю такую ​​схему. Священноначалие УПЦ МП таки декларирует разрыв отношений с МП. Часть приходов идет в ПЦУ, основная часть либо пытается отсидеться за декларацией о неподчиненности Москве, либо присоединяется к другим церквям (хорошо, если в статусе отдельных приходов договаривается о сопричастии с Вселенским патриархатом, проблемно – если присоединяется как структурная автономия к какой-то вокруг русской автокефальной церкви). Наиболее радикально пророссийских борет СБУ, потому что такова ее работа.

Источник: пост Трегубова в Facebook