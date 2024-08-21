УПЦ МП обречена? Сможет ли новый закон запретить церковь

УПЦ могут запретить

Верховная Рада Украины приняла закон о запрете деятельности церквей, связанных с Россией. Этот документ напрямую не запрещает деятельность УПЦ МП, однако, судя по всему, далеко не факт, что церковь выстоит.

Такое мнение высказал руководитель Центра верховенства права и религиоведения Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Дмитрий Вовк. Он считает, что в практическом смысле закон якобы направлен именно на запрет УПЦ.

"Во-первых, это не раз декларировалось его авторами и промоутерами. Во-вторых, закон (в частности, критерии аффилированной украинской религиозной организации с Россией) выписан именно под УПЦ. В-третьих, государство уже провело экспертизу и установило факт связи РПЦ и УПЦ (даже после провозглашения УПЦ "полной независимости" в мае 2022 года), что открывает путь к ликвидации УПЦ", — считает он.

Вовк говорит, что назначенная государством группа экспертов по сути признала, что ничего за исключением провозглашения автокефалии не будет означать прекращение аффилированной общин УПЦ с РПЦ.

"Более того, исходя из положений закона даже автокефалия не спасает УПЦ от запрета, если эту автокефалию не признает РПЦ. Если же РПЦ будет настаивать, что УПЦ является частью РПЦ для целей ликвидации этого будет достаточно, даже после провозглашения автокефалии (чего, конечно, не произойдет ни через месяц, ни за девять, отведенных законом)", — объяснил юрист.

Напомним, ранее мы писали о том, как быстро в Украине могут ликвидировать УПЦ МП.